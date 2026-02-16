Autoridades europeias de finanças e seguros alertam para fraudes e crimes com IA

A Autoridade Bancária Europeia, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados e a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões de Reforma alertaram esta segunda-feira para esquemas fraudulentos com Inteligência Artificial (IA), que recorrem a sites e perfis fictícios.

Num comunicado conjunto divulgado pela Comissão do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, estas entidades indicaram que os riscos vão desde perdas económicas até à usurpação de identidade e stress emocional, uma vez que incluem fraudes de investimento e seguros e até mesmo fraudes amorosas ou afetivas.

Entre as recomendações incluídas no comunicado, destaca-se nunca partilhar informações pessoais ou dados bancários, bem como verificar a autenticidade daqueles que solicitam um pagamento e evitar instalar programas informáticos de acesso remoto, além de manter senhas fortes em todos os dispositivos.

Da mesma forma, as instituições instaram a desconfiar de oportunidades de investimento que surgem de forma imprevista e por tempo limitado.

Se, apesar de tudo, houver suspeitas de ter sido vítima de uma fraude, a primeira coisa a fazer é cancelar imediatamente qualquer transação, cortar todo o contacto com os supostos burlões e bloquear chamadas e e-mails.

Também é importante, segundo essas autoridades, informar o banco ou instituição financeira para avaliar se há possibilidade de bloquear ou reverter as transações, bem como denunciar o incidente.