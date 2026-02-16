Carla Sá Pereira indigitada vogal da ASF. Cúpula do regulador fica completa

O Ministério das Finanças indigitou Carla Sá Pereira, partner da EY e especialista em seguros, para o cargo de vogal da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), avançou o Público (acesso condicionado). A nomeação surge após um relatório do Tribunal de Contas ter apontado atrasos nas nomeações e identificado quase um milhão de euros em salários pagos acima do devido no regulador, devido à falta de celeridade governamental na renovação de mandatos dos órgãos sociais do supervisor dos seguros.

O nome de Carla Sá Pereira consta da agenda da reunião da comissão parlamentar do Orçamento, Finanças e Administração Pública, que está prevista realizar-se no dia 18 de fevereiro, conforme se lê no site do Parlamento.

Após a indigitação pelo Ministério das Finanças, a CRESAP, um organismo independente que trata do recrutamento e seleção de dirigentes de topo na Administração Pública portuguesa, e o Parlamento terão de dar o seu aval antes de a profissional assumir funções.

Carla Sá Pereira é responsável pelos serviços de consultoria de risco e atuariais focados no setor segurador na EY – empresa que fornece serviços de consultoria, seguros, impostos e transações. Tem mais de 20 anos de experiência na área, tendo trabalhado durante 16 anos no Instituto de Seguros de Portugal (antigo nome do órgão regulador de seguros antes de se tornar ASF), o que lhe confere conhecimento do setor e da regulamentação aplicável. Durante a sua passagem pelo Instituto de Seguros de Portugal, entre 1997 e 2013, cruzou-se com Gabriel Bernardino, que exerceu o cargo de diretor-geral entre 2007 e 2011, antes de o mesmo rumar à Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA).

A nomeação de Carla Sá Pereira visa completar a cúpula do supervisor dos seguros, que tem enfrentado controvérsia nos últimos meses, de forma a respeitar os estatutos da ASF. Em junho de 2025, a vogal Adelaide Cavaleiro demitiu-se do cargo após ter entrado em confronto com a na altura ainda presidente, Margarida Corrêa de Aguiar.

Carla Sá Pereira é licenciada em Matemática e Ciências Atuariais pela Universidade Nova de Lisboa e com mestrado em Ciências Atuariais pelo ISEG. É ainda atuária nomeada de várias companhias de seguros de vida e não vida. Na EY, coordena equipas que trabalham em projetos de implementação da IFRS 17, Solvência II, otimização de capital e due diligences atuariais em fusões e aquisições.

Atualmente, Gabriel Bernardino lidera a ASF, com Rui Baleiras como vice-presidente, Paula Vaz Freire como vogal, e Diogo Alarcão, vindo assim Carla Sá Pereira a ocupar o quinto e último lugar da cúpula da autoridade.