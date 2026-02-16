À Prova de Futuro

Cidades inteligentes são cidades mais resilientes. Oiça o À Prova de Futuro

A digitalização está a mudar a gestão das cidades e a relação com os munícipes. Nuno Piteira Lopes, presidente da Câmara Municipal de Cascais, e Jorge Patrício, do Meo Empresas, explicam como.

A utilização de sensores, a recolha e tratamento de dados e o recurso à inteligência artificial vieram revolucionar a gestão diárias das cidades e o seu planeamento a longo prazo.

Neste episódio do À Prova de Futuro, um podcast do ECO em parceria com a Meo Empresas, conversámos com Nuno Piteira Lopes, presidente da Câmara Municipal de Cascais, sobre a abordagem do município às cidades inteligentes.

Cascais tem já um Centro de Comando e Controlo onde monitoriza o caudal de ribeiras, o trânsito, a sinalização e semaforização ou o estado das infraestruturas críticas. Nuno Piteira Lopes defende que a recolha e tratamento de dados pode ser usada para responder a fenómenos climáticos extremos e definir investimentos que as tornem mais resilientes.

Jorge Patrício, diretor comercial para o setor público da Meo Empresas, aponta um caso prático, que já hoje é usado. “Há sensores de cheia, de enchimento, que podem ser correlacionados com dados meteorológicos, que podem ser correlacionados com dados de tráfego, em termos de volume e de velocidades. (…) E essa correlação permite, por exemplo, antecipar que haverá talvez problemas de inundações em determinadas rotas, problemas de trânsito e pode até acionar os semáforos ou a proteção civil para desviar o trânsito”, explica.

O diretor comercial da Meo Empresas refere também a importância que as Plataformas de Gestão Urbana terão para a interoperabilidade dos dados, permitindo “acelerar toda a mecânica de utilizar dados de inteligência artificial nos territórios”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cidades inteligentes são cidades mais resilientes. Oiça o À Prova de Futuro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Como a tecnologia acelera os mercados financeiros

Shrikesh Laxmidas,

Diogo Malato Moura, do BNP Paribas, e Paulo Carvalho Martins, da Euronext Technologies, refletem sobre o papel crescente da tecnologia nos mercados financeiros.