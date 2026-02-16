Cimeira de IA paralisa Nova Deli no meio de preços astronómicos e caos logístico

A abertura da cimeira “AI Impact Summit 2026”, que reúne vários líderes globais, mergulhou esta semana Nova Deli numa crise de preços e mobilidade, levando a capacidade operacional da capital indiana ao limite.

A chegada de mais de 35 mil delegados e 15 chefes de Governo fez com que as tarifas diárias em hotéis de luxo disparassem para 140 mil dólares (cerca de 118 mil euros, à taxa de câmbio de atual) por uma estadia de cinco dias em estabelecimentos como o Oberoi.

Este aumento de até 1.000% nos preços de quartos ultra-luxuosos, como as suites presidenciais, está também a afetar os alojamentos de categorias inferiores, que viram as suas tarifas quintuplicar em zonas estratégicas como a Aerocity, perto do aeroporto da capital indiana. A Associação Hoteleira da Índia defendeu esta segunda-feira estes aumentos, afirmando que os preços refletem a dinâmica natural do mercado livre face à procura internacional inelástica.

O ex-diretor financeiro da tecnológica Infosys, Mohandas Pai, advertiu o Governo, numa mensagem pública, de que esta situação projeta uma imagem terrível do país para os visitantes estrangeiros.

“Isto é absurdo. Dá à Índia uma má imagem, sugerindo que os visitantes estrangeiros não são bem-vindos e que os exploramos… As cadeias hoteleiras precisam de um Código de Conduta. Os preços podem subir, mas não 10 ou 15 vezes“, afirmou numa mensagem na rede social X.

O congestionamento nas principais vias da cidade coincide com o início dos exames nacionais do ensino secundário, em que participam milhares de estudantes locais na terça-feira. A polícia de Nova Deli teve de designar agentes específicos para garantir que os alunos conseguem chegar aos locais de exame, mesmo com os bloqueios provocados pelas caravanas oficiais.

As autoridades responsáveis pelo trânsito emitiram uma recomendação formal para que até os diplomatas, delegados e participantes da cimeira utilizem o metro da cidade para evitar o colapso para evitar congestionamentos nas ruas até ao local do evento. Muitos participantes de nível intermédio foram realocados em cidades satélite como Noida e Gurgaon, onde o tempo de deslocação até ao epicentro do evento já ultrapassa as duas horas.

Ministro da Reforma do Estado presente na cimeira

Gonçalo Matias, ministro adjunto e da Reforma do Estado, estará nos dias 19 e 20 de fevereiro em Nova Deli, na Índia, em representação do Governo português. “A presença de Portugal na AI Impact Summit está totalmente alinhada com a Estratégia Digital Nacional e com a Agenda Nacional de Inteligência Artificial”, disse ao ECO fonte oficial do executivo.

Entre as prioridades do Governo estão a captação de investimento e talento, o reforço da internacionalização das empresas tecnológicas nacionais e a afirmação do compromisso com uma IA ética, segura e centrada nas pessoas.

A AI Impact Summit 2026 vai reunir ao longo desta semana na Índia cerca de uma vintena chefes de Estado e de Governo, juntamente com líderes tecnológicos como Sam Altman, líder OpenAI, e Bill Gates, fundador da Microsoft. Esta convergência de líderes de Silicon Valley e de dignitários internacionais está a pôr à prova a infraestrutura de uma das cidades mais populosas do mundo.