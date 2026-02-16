Costa concorda com a tese de Murtra sobre um «novo contrato social» que apoia a consolidação no setor das telecomunicações

Uma tese em que coincide com a visão do presidente da Telefónica, Marc Murtra, que reiterou em várias ocasiões a necessidade de abordar um novo contrato social que permita ao setor consolidar-se, em troca de um aumento do investimento em tecnologias próprias e em talento, reforçando assim a autonomia estratégica europeia face aos Estados Unidos e à China.

Após a reunião do Conselho Europeu, Costa explicou que existe um amplo consenso entre os líderes europeus para permitir um maior grau de consolidação empresarial em setores-chave. Segundo o presidente do Conselho Europeu, essa consolidação seria um instrumento para impulsionar níveis mais elevados de investimento e inovação, condições indispensáveis para que a Europa possa competir globalmente.

«Em alguns setores, como o das telecomunicações, deveríamos permitir um certo grau de consolidação empresarial para alcançar os níveis necessários de investimento e inovação. Isto deveria fazer parte de uma espécie de contrato social que garanta que as empresas consolidadas realmente invistam mais e inovem mais», afirmou Costa.

O líder europeu acrescentou que os chefes de Estado e de Governo querem que surjam «verdadeiros campeões europeus» capazes de competir nos grandes mercados internacionais e impulsionar a autonomia estratégica do continente.

Neste contexto, Costa salientou que a revisão em curso das diretrizes de concorrência e fusões será fundamental para adaptar o quadro regulamentar às novas necessidades económicas e tecnológicas da União Europeia. «Uma mensagem fundamental num momento em que toda a indústria europeia aguarda o que a Comissão Europeia tem a dizer sobre o assunto, que no próximo mês de abril publicará o seu primeiro esboço sobre as novas «Merger Guidelines», no âmbito da revisão em curso do quadro de controlo das concentrações», consideram na empresa de telecomunicações.

«Com esta mensagem, Costa traça uma linha clara: a Europa deve modernizar a sua regulamentação, promover empresas mais fortes e garantir que estas, em troca, contribuam de forma decisiva para o avanço tecnológico, o investimento sustentável e o bem-estar dos cidadãos», salientam.