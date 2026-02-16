Falências de empresas na UE sobem 2,5%, mas registos aumenta 0,5% no quarto trimestre

O número de registos de empresas na União Europeia aumentou 0,5% no quarto trimestre do ano passado, em comparação com o terceiro trimestre, enquanto o número de declarações de falência aumentou 2,5%, divulgou esta segunda-feira o Eurostat.

De acordo com os dados do organismo de estatística europeu, o número de registos de empresas aumentou em cinco dos oitos setores da economia empresarial, com o setor de informação e comunicação a ter o maior aumento (6,4%), seguido pela indústria (4,9%) e os serviços de alojamento e alimentação (1,3%). Por outro lado, registaram-se ligeiras quedas no comércio (-0,3%), na construção civil e nos transportes (-0,1% cada).

Entre os países da União Europeia, os maiores aumentos foram observados em Espanha (7,6%), Roménia (5,7%) e Itália (5,4%), enquanto as maiores reduções ocorreram na Irlanda (-32,2%), Luxemburgo (-15,2%) e Portugal (-11,4%).

As declarações de falência também apresentaram tendências mistas entre os setores. O número de falências aumentou em seis dos oitos setores. O alojamento e alimentação (8,6%) liderou, seguido pelos setores da informação e comunicação (7,9%) e transportes (5,6%), enquanto nos setores de comércio (-3,4%) e finanças (-0,7%) registaram-se diminuições.

Entre os países da União Europeia para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos foram observados no Chipre (175,2%), na Roménia (123,9%) e na Estónia (20,5%), enquanto as maiores reduções tiveram lugar na Letónia (-32,5%), na Eslováquia (-21,2%) e na Hungria (-18,5%).

O Eurostat dá, contudo, nota de que “em países pequenos, os números absolutos trimestrais de falências são muito baixos, o que pode tornar os índices muito voláteis, como é o caso do Chipre”.