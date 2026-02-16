Grupo Sana falha contrato e deixa Quartel da Graça ao abandono

Em 2019, o grupo Sana celebrou um contrato de concessão com o Estado português para transformar o edifício do Quartel da Graça, em Lisboa, num hotel de cinco estrelas. No entanto, a cadeia hoteleira falhou várias das cláusulas do documento e deixou o edifício ao abandono e em estado de crescente degradação desde então, com murais de azulejo destruídos, pedras de calçada em falta, telhas e janelas partidas, infiltrações, paredes grafitadas e detalhes arquitetónicos danificados, avança esta segunda-feira o jornal Público (acesso pago).

O contrato de concessão está em incumprimento desde o final de 2023, altura em que as obras já deveriam estar concluídas e a atividade do hotel iniciada. A expectativa era a de que o hotel de cinco estrelas, com 120 quartos, tivesse sido inaugurado no final de 2022. Em causa estava um investimento de 30 milhões de euros. De acordo com as cláusulas do contrato, o Grupo deveria ter apresentado um plano para a manutenção do edifício 30 dias após a exploração.

O Governo não esclarece se pretende aplicar coimas ou recuperar o imóvel para o Estado como consequência da violação do contrato, nem explica se o Grupo Sana está em incumprimento relativamente aos 1,79 milhões de euros anuais que ficou contratualmente obrigado a pagar, embora com um período de carência de quatro anos. Ou seja, já deverá ter pago, entretanto, 3,5 milhões de euros.