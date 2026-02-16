Hoje nas notícias: apoios às empresas, Quartel da Graça e autobaixas

Em entrevista, o CEO do Montepio, Pedro Leitão, defende apoios diretos para as empresas das zonas afetadas pelas intempéries das últimas semanas. As autodeclarações de doença, também chamadas autobaixas de três dias, disparam a seguir ao fim de semana, após feriados e tolerâncias de ponto. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

Pedro Leitão: Apoios diretos às empresas devem estar “em cima da mesa”

O presidente executivo do Montepio estima que a carteira de crédito do banco nas zonas mais afetadas pelas tempestades das últimas semanas ronde os mil milhões de euros, considerando que as moratórias são uma ajuda importante na recuperação. “Quando introduzimos uma moratória em alguém que durante três meses não está a ganhar dinheiro, está a dedicar-se a outra coisa, a reconstruir a sua base produtiva para voltar a ativar as cadeias de produção e os fornecimentos, é natural que essas moratórias façam todo o sentido”, defende Pedro Leitão, em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1. Se não houvesse essas moratórias de crédito, acredita que essas empresas “poderiam entrar em incumprimento no mês seguinte”. O banqueiro faz questão de sublinhar que com os apoios anunciados pelo Governo, o país está salvaguardado. Os riscos são controláveis, prevê.

Grupo hoteleiro que ficou com Quartel da Graça há seis anos falha contrato e deixa-o ao abandono

Em 2019, o grupo Sana celebrou um contrato de concessão com o Estado português para transformar o edifício do Quartel da Graça, em Lisboa, num hotel de cinco estrelas. Contudo, a cadeia hoteleira falhou várias das cláusulas do documento e deixou o edifício ao abandono e em estado de crescente degradação desde então, com murais de azulejo destruídos, pedras de calçada em falta, telhas e janelas partidas, infiltrações, paredes grafitadas e detalhes arquitetónicos danificados. O contrato de concessão está em incumprimento desde o final de 2023, altura em que as obras já deveriam estar concluídas e a atividade do hotel iniciada. O Governo não esclarece se pretende aplicar coimas ou recuperar o imóvel para o Estado como consequência da violação do contrato.

Autobaixas disparam junto aos feriados, fins de semana e tolerâncias de ponto

As autodeclarações de doença, também chamadas autobaixas de três dias, disparam a seguir ao fim de semana, após feriados e tolerâncias de ponto, segundo a informação disponível no portal da transparência do Serviço Nacional de Saúde. O dia com o maior número de registos no ano passado foi a 2 de janeiro, na ressaca da passagem de ano, num total de 5.921 autobaixas. Cenário semelhante aconteceu após o Dia da Imaculada Conceição, que se celebra a 8 de dezembro, e da Restauração da Independência, que se assinala na semana anterior. Na altura da greve geral, a 11 de dezembro, e um dia antes, uma quarta-feira, 3.835 pessoas declararam-se doentes, o que lhes permitiu só voltar a trabalhar na segunda-feira seguinte.

Ensino Superior: aumentam as vagas nos cursos de Medicina e Educação

O concurso geral de acesso ao Ensino Superior para o próximo ano letivo vai ter 56.790 vagas, mais 834 vagas face a 2025, enquanto os regimes especiais terão 21.493 vagas, mais 631. Ao todo, serão 78.283 vagas no Ensino Superior Público, um aumento de 1.465 em comparação com o ano anterior. O Privado abre um total de 29.315 lugares, mais 1.417 em relação ao presente ano letivo. Entre os cursos em destaque neste aumento de vagas incluem-se Educação Básica, que ganha 147 novos lugares comparativamente a 2025/2026, e Medicina, com mais 62 vagas, que resultam da abertura do curso na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com 40 lugares, e de um reforço na Universidade de Coimbra (mais 22 vagas). Este número, segundo o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, ainda pode vir a aumentar até ao início do ano letivo, já que as licenciaturas e mestrados de formação de professores estão excecionados dos prazos fixados.

Disparam burlas com ofertas de trabalho online

Em 2024 (último ano com dados disponíveis), o Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu 253 denúncias por falsos trabalhos online, cerca de seis vezes mais face ao ano anterior, quando foram abertos 42 inquéritos. As falsas promessas de recrutamento tiveram início em 2023, mas ganharam “enorme expansão em 2024”, afirma o Gabinete de Cibercrime. Surgiram primeiro em anúncios nas redes sociais, mas depois começaram a ser feitas através do contacto direto por SMS, WhatsApp ou Telegram ou ainda chamadas com mensagens pré-gravadas que induzem as vítimas a aderirem a grupos naquelas plataformas. “Trata-se de um método de defraudação que tem vindo a sofisticar-se e a ganhar uma enorme dimensão, provocando grandes prejuízos económicos às vítimas, o que é agravado por estas serem normalmente pessoas desempregadas ou de baixos recursos”, acrescenta.

