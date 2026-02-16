Impresa convoca assembleia-geral extraordinária para 10 de março
Dado o "novo ciclo", com a entrada dos italianos da MFE na Impresa, dois membros da Assembleia Geral pediram a renúncia. A reunião magna vai votar os novos membros para o restante mandato.
A Impresa convocou, esta segunda-feira, uma assembleia geral (AG) extraordinária para 10 de março. De acordo com um comunicado enviado ao mercado, nesta reunião magna vai ser eleito o “novo Presidente e novo Secretário da Mesa da Assembleia Geral” para o resto do mandato do quadriénio 2023-2026.
A empresa informa que “tendo em conta o novo ciclo” o atual presidente da AG, Manuel Castelo Branco, e o secretário da mesa da assembleia geral, José Guilherme Silva Gomes renunciaram aos cargos.
O “novo ciclo”, a concretizar-se, inicia-se com entrada do grupo italiano MFE que fica com uma posição acionista de 32,934% no grupo e a Impreger — detida maioritariamente pela Balseger, por sua vez detida em partes iguais pelos cinco filhos de Francisco Pinto Balsemão — com 33,7%. A Impreger manterá o controlo, com mais de 50% dos direitos de voto da Impresa.
Falta ainda confirmação por parte do regulador dos mercados (CMVM) de que a MFE não será obrigada ao lançamento de uma OPA.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Impresa convoca assembleia-geral extraordinária para 10 de março
{{ noCommentsLabel }}