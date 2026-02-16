+M

Impresa convoca assembleia-geral extraordinária para 10 de março

  • ECO
  • 20:40

Dado o "novo ciclo", com a entrada dos italianos da MFE na Impresa, dois membros da Assembleia Geral pediram a renúncia. A reunião magna vai votar os novos membros para o restante mandato.

A Impresa convocou, esta segunda-feira, uma assembleia geral (AG) extraordinária para 10 de março. De acordo com um comunicado enviado ao mercado, nesta reunião magna vai ser eleito o “novo Presidente e novo Secretário da Mesa da Assembleia Geral” para o resto do mandato do quadriénio 2023-2026.

A empresa informa que “tendo em conta o novo ciclo” o atual presidente da AG, Manuel Castelo Branco, e o secretário da mesa da assembleia geral, José Guilherme Silva Gomes renunciaram aos cargos.

O “novo ciclo”, a concretizar-se, inicia-se com entrada do grupo italiano MFE que fica com uma posição acionista de 32,934% no grupo e a Impreger — detida maioritariamente pela Balseger, por sua vez detida em partes iguais pelos cinco filhos de Francisco Pinto Balsemão — com 33,7%. A Impreger manterá o controlo, com mais de 50% dos direitos de voto da Impresa.

Falta ainda confirmação por parte do regulador dos mercados (CMVM) de que a MFE não será obrigada ao lançamento de uma OPA.

