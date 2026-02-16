ISDIN e IQVIA organizam ciclo de formações para farmacêuticos sobre os desafios e o futuro do setor

A ISDIN organiza um ciclo formativo para farmacêuticos sobre o futuro do setor, que percorrerá um total de vinte cidades em toda a Espanha. O projeto, dirigido a mais de 1.000 profissionais, enquadra-se na visão da ISDIN de considerar a farmácia como um ator fundamental do sistema de saúde.

A iniciativa, desenvolvida em conjunto com a IQVIA, tem como objetivo fornecer conhecimento baseado em dados sobre a evolução do mercado farmacêutico, as mudanças no comportamento do consumidor e os desafios estruturais do setor. O ciclo de formação é desenvolvido em colaboração com diferentes Ordens Oficiais de Farmacêuticos do país e percorrerá cidades como Madrid, Valência, Sevilha, Málaga, Bilbau, Salamanca ou Albacete, num contexto marcado pela expansão do mercado de Saúde do Consumidor.

De acordo com dados da IQVIA, o mercado farmacêutico retalhista em Espanha atingiu 26 877 milhões de euros em vendas em 2025, com um crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior, consolidando a farmácia como o principal canal de acesso a produtos de saúde e autocuidado.

O programa faz parte de diferentes iniciativas realizadas pela ISDIN para apoiar as farmácias. Nesse sentido, a empresa dá acesso a informações comprovadas e formação contínua para melhorar o atendimento ao paciente. «As farmácias desempenham um papel essencial na saúde da população e na saúde do sistema de saúde. Acompanhá-las com dados, formação e visão de futuro é fundamental para enfrentar os desafios atuais do setor», afirmou Luis Doussinague, Country Manager da ISDIN em Espanha. É neste canal que a empresa concentra 80% do seu volume de negócios.

A IQVIA, empresa líder mundial em informação, tecnologia e análise para a indústria da saúde, contribui para o programa com o seu conhecimento do mercado e estudos próprios que permitem interpretar tendências, riscos e oportunidades para o setor farmacêutico. Através destes encontros, os profissionais têm acesso a dados comprovados sobre rentabilidade por categorias, hábitos de consumo e transformação do canal, com o objetivo de apoiar a tomada de decisões na sua prática diária.

O programa insere-se num cenário de crescente interesse da população pelo autocuidado. De acordo com dados da IQVIA, 76% dos consumidores em Espanha afirmam dar grande importância ao cuidado pessoal. Dentro desta categoria, algumas áreas concentram a maior parte da procura nas farmácias, como os produtos concebidos para o cuidado capilar, juntamente com os protetores solares e os cuidados faciais. Estas categorias destacam-se não só pelo seu volume de vendas, mas também pelo seu crescimento sustentado, associado a uma maior consciencialização sobre a saúde da pele e à recomendação profissional do farmacêutico no ponto de venda.