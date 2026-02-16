Literacia Financeira: Qual a sua importância?
Criar um orçamento, desenvolver hábitos de poupança e promover o acesso responsável ao crédito são algumas das metas alcançáveis através do aumento da literacia financeira.
Hoje vamos falar sobre Literacia Financeira. A literacia financeira pode-se definir como o conhecimento e a compreensão de conceitos e riscos financeiros, assim como a motivação e a confiança para aplicar esse conhecimento e compreensão, de modo a tomar decisões financeiras boas e sustentáveis, melhorando o bem-estar financeiro do indivíduo e da sociedade.
Um maior conhecimento financeiro permite-nos gerir melhor o nosso orçamento, planear a reforma com confiança e investir de forma mais inteligente
Estudos mostram que o conhecimento é fundamental para ajudar os indivíduos a construir bases financeiras sólidas, pelo que elevados níveis de conhecimento financeiro a nível nacional podem contribuir para a estabilidade macroeconómica e o oposto também se tende a verificar: baixos níveis de conhecimento financeiro podem contribuir para vulnerabilidades que representam riscos à estabilidade da economia
Para além disto, famílias com maior conhecimento financeiro demonstraram ter:
- Uma melhor gestão do orçamento familiar;
- Um melhor planeamento da reforma;
- Maior probabilidade em investir nos mercados financeiros;
- Melhor controlo sobre as dívidas: Pessoas com baixos níveis de conhecimento financeiro tendem a contrair empréstimos a condições mais caras.
Um maior conhecimento financeiro permite-nos gerir melhor o nosso orçamento, planear a reforma com confiança e investir de forma mais inteligente, contribuindo assim para a nossa estabilidade económica e para a do país.
Finanças para todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.
