PLMJ assessora sindicato bancário em financiamento de 175 milhões de euros à Hyperion Renewables

A PLMJ assessorou o sindicato bancário composto pelo Santander Totta, Banco Português de Fomento, Banco Comercial Português e pela sucursal belga do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) no âmbito de um financiamento sénior de 175 milhões de euros.

O financiamento foi estruturado em obrigações e facilidades de crédito, destinado a apoiar o desenvolvimento, exploração e refinanciamento do portefólio da Hyperion Renewables, com cerca de 300 MW de capacidade instalada.

O portfólio da Hyperion Renewables é composto por projetos solares (utility-scale e descentralizado/UPPs), armazenamento a baterias e eólico. Entre estes, destaca-se o projeto de Cavaleira, o primeiro projeto híbrido que combina solar, eólico e armazenamento com baterias em Portugal.

“Os projetos de armazenamento em baterias incluídos no portfólio beneficiam ainda de apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A energia gerada pelos projetos que integram o portfólio será vendida maioritariamente através de de Power Purchase Agreements (PPAs), sendo o remanescente vendido diretamente em mercado”, explica a firma em comunicado.

A equipa multidisciplinar da PLMJ foi liderada por Pedro Siza Vieira, sócio das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais, e contou com a participação de João Marques Mendes, sócio das áreas de Projetos e Energia e de Público, e ainda com os advogados, Rita Romão, Maria Gorjão Henriques, Luís Miguel Vasconcelos, Pedro de Almeida Fernandes, António Delgado da Cruz, Francisca Ramos Franco, António Patrício de Mendonça e Carolina Granja.