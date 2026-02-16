Portugal já tem dois MBA entre os melhores do mundo
Pela primeira vez, Portugal tem dois MBA entre os 100 melhores do mundo, segundo o ranking do Financial Times. Ao The Lisbon MBA junta-se agora o International MBA da Porto Business School.
Portugal já tem dois MBA entre os 100 melhores do mundo, de acordo com o ranking do jornal britânico Financial Times. Nesta edição, o The Lisbon MBA Católica|Nova consolida a liderança nacional, enquanto o International MBA da Porto Business School faz a sua estreia, ocupando o lugar 96 da tabela.
“O The Lisbon MBA Católica|Nova consolida a sua posição como referência mundial no ensino executivo em Gestão, ao manter-se como o MBA número um em Portugal e ao alcançar a 24.ª posição na Europa, integrando, uma vez mais, o Financial Times Global MBA Ranking 2026, distinção que recebe desde 2015“, é salientado numa nota enviada às redações.
Em declarações ao ECO, a diretora executiva desse programa — que junta a Nova School of Business and Economics e a Católica Lisbon School of Business and Economics — adianta que vê este “continuado reconhecimento” como uma “validação da trajetória de excelência e rigor académico, vocação internacional e formação holística, que tem como resultado um destacado impacto na evolução profissional dos alunos“.
Maria José Amich destaca que, na edição deste ano, o The Lisbon MBA volta a destacar-se pela sua componente internacional, (ocupando o quarto lugar, a nível mundial, do ranking no que diz respeito a este critério), o que reflete a experiência global “sustentada pela colaboração estratégica de longa data com o MIT Sloan School of Management“.
“Todos os nossos alunos realizam uma imersão académica de um mês no campus do MIT Sloan, em Boston, com aulas lecionadas por docentes de excelência em áreas como o empreendedorismo, a inovação tecnológica, a inteligência artificial, data analytics e sustentabilidade, complementadas por visitas a centros de inovação e startups“, indica a responsável.
Ao ECO, a diretora executiva diz mesmo que esta parceria — que já dura há mais de 15 anos — é “um dos pilares da proposta de valor” do The Lisbon MBA Católica|Nova, sendo esta experiência frequentemente identificada pelos alunos como “transformadora não apenas pelo conteúdo académico, mas também pela exposição a uma rede global de talento e criatividade“.
De notar que esta parceria mantém-se, apesar do aperto levado a cabo pela Administração Donald Trump às entradas de estrangeiros nos Estados Unidos, nomeadamente estudantes. “As eventuais alterações nas políticas migratórias de um país são encaradas mais como um incentivo a reforçar a diversificação geográfica e de perfis. A forte componente internacional, ancorada na parceria com o MIT Sloan e noutras colaborações com outros MBA de topo, continua a ser determinante na oferta de um MBA global“, salienta Maria José Amich, questionada sobre este tema.
Por outro lado, na edição deste ano do ranking do Financial Times, este MBA destaca-se pela subida de 38 posições no critério relativo à progressão na carreira, ocupando agora o lugar 34 a nível mundial e a posição 12 na tabela europeia. Em média, o salário bruto dos ex-alunos deste programa ronda os 138 mil dólares, estimando-se um aumento de 77% três anos após a conclusão do MBA.
“Os serviços de carreiras e a dinâmica comunidade de alumni, que contribuem como mentores e career counsellors, impulsionam o avanço profissional dos graduados, consequentemente a subida nos rankings e o impacto real do The Lisbon MBA Católica|Nova”, argumenta a diretora executiva.
A estreia do MBA da Porto Business School
Depois de mais de uma década como único programa português neste ranking, o The Lisbon MBA ganha este ano uma “companhia” nacional. A Porto Business School integra, pela vez, na tabela preparada pelo Financial Times com o seu International MBA. Estreia-se na posição 96 a nível mundial.
“Este resultado reforça a projeção internacional da Universidade do Porto no ensino da Gestão”, sublinha a escola de negócios, numa nota enviada às redações.
Entre os melhores do mundo, o International MBA da PBS destaca-se no critério ligado à relação qualidade-preço (value for money, no original), ocupando o lugar 12 da tabela mundial. “Reflete resultados sólidos na progressão de carreira e um retorno do investimento competitivo à escala internacional“, realça a escola.
Além disso, os antigos alunos reportam um aumento salarial de 90% e o programa regista empregabilidade total até três meses após a sua conclusão. “A Porto Business School destaca-se também como referência mundial na diversidade de género do corpo docente. Com um rácio equilibrado de 50/50 entre mulheres e homens, a PBS posiciona-se enquanto líder global neste indicador no ranking do Financial Times“, salienta ainda a instituição.
Em reação, José Esteves, dean da Porto Business School, afirma que “a entrada do International MBA no Global MBA Ranking do Financial Times confirma os padrões internacionais de excelência do programa e o contributo de um conhecimento assente numa visão global”. “Mais do que um reconhecimento, reforça a nossa responsabilidade de continuar a preparar líderes para um contexto cada vez mais internacional, numa AI-first school, onde a inteligência artificial está integrada no centro da aprendizagem, da tomada de decisão e do desenvolvimento da liderança“, declara o responsável.
O ranking do Financial Times distingue os 100 melhores MBA do mundo, segundo vários critérios, tais como aumentos salariais, progressão na carreira, diversidade e a componente de responsabilidade social dos programas.
