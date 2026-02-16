Produção automóvel em Portugal recua 7,8% em janeiro

A produção de veículos automóveis nas fábricas portuguesas recuou 7,8% em janeiro, em termos homólogos, para 21.746 unidades, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Apesar da redução, a ACAP assinalou que o setor continua a ser um elemento importante na balança comercial portuguesa, uma vez que “95,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo”.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações, ao absorver 88,2% da produção nacional, destacando-se Alemanha (19,9%), França (17,1%), Itália (16%) e Espanha (10,1%).

O mercado americano, com o Chile a somar uma quota de 5%, ocupa o segundo lugar, com 5,1% das exportações. O continente africano encontra-se no terceiro lugar com 2,7% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal.

Em relação à montagem de pesados, no primeiro mês do ano foram montados 14 veículos pesados, o equivalente a um aumento de 75% em termos homólogos. Em janeiro foram exportados 100% dos veículos montados em Portugal. A Alemanha (50%) e o Reino Unido (50%) são os únicos destinos destas exportações.