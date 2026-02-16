Volkswagen planeia cortar custos em 20% até final de 2028

A Volkswagen planeia reduzir os custos em 20% em todas as suas marcas até ao final de 2028, de acordo com a Manager Magazin, citada pela Reuters. A fabricante automóvel alemã está a tentar reforçar as suas finanças para contrabalançar o impacto do aumento dos custos, do mercado chinês desafiante e das tarifas americanas.

O CEO Oliver Blume e o diretor financeiro Arno Antlitz apresentaram um plano de poupança “massivo” numa reunião fechada com os principais executivos da empresa em Berlim, em meados de janeiro, acrescentou a publicação.

Um porta-voz da empresa disse que a Volkswagen lançou um programa para todas as marcas e entidades há três anos e, desde então, tem conseguido poupanças na ordem dos milhares de milhões de euros. O programa permitiu ao grupo compensar os desafios geopolíticos, como as tarifas americanas, acrescentou o mesmo porta-voz.

A reunião não definiu exatamente onde serão feitas as poupanças e onde será melhorada a cooperação entre marcas, segundo a revista Manager Magazin, mas o encerramento de fábricas também pode estar em discussão.

A presidente da comissão de trabalhadores da Volkswagen, Daniela Cavallo, reconheceu a existência do plano de poupança, mas recordou o acordo assinado com a Volkswagen, no final de 2024, no qual foram acordadas medidas para aumentar a competitividade e minimizar o impacto social nos trabalhadores. “Com este acordo, descartamos expressamente o encerramento de fábricas e os despedimentos por motivos operacionais”, afirmou Cavallo em comunicado.

Reduzir 35.000 empregos até 2035

O maior fabricante de automóveis da Europa está em processo de corte de 35.000 postos de trabalho na Alemanha até 2030. A sua principal marca anunciou em janeiro que planeia reduzir os cargos de gestão e consolidar a sua plataforma de produção, visando poupar mil milhões de euros no mesmo período.

O porta-voz da Volkswagen acrescentou que Blume apresentará uma atualização na conferência de imprensa anual de resultados da empresa, no dia 10 de março.

Os fabricantes de automóveis alemães enfrentam desafios na China, tendo de competir numa crescente guerra de preços com os rivais locais.

Mercedes promete “disciplina custos implacável”

A Mercedes-Benz disse, a semana passada, que a margem de lucro da sua divisão automóvel pode cair ainda mais este ano, acrescentando que vai aplicar uma “disciplina de custos implacável”.

A Manager Magazin avançou que os gastos da Volkswagen em software e o desenvolvimento conjunto de motores de combustão e de propulsão elétrica se mantiveram elevados, citando uma fonte presente na reunião.

A empresa sediada em Wolfsburg afirmou na sexta-feira que continua empenhada no seu objetivo de produzir veículos mais eficientes e com baixas emissões a longo prazo.