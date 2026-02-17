Finanças para Todos

Criação de metas financeiras: como definir e atingir objetivos financeiros

  • ECO Seguros
  • 11:00

Hoje vamos falar sobre metas financeiras, como as definir e como as atingir.

As metas financeiras são fundamentais para a nossa saúde financeira, guiando os nossos comportamentos de consumo, poupança e investimento. Mas como devemos defini-las?

Elas devem cumprir 5 critérios:

  1. Específicas: Em vez de “quero poupar mais”, diga “quero poupar 5000€ este ano para comprar um carro”.
  2. Mensuráveis: Devemos medir as metas a qualquer momento. Definir o montante exato é essencial.
  3. Atingíveis (ou realistas): Metas irrealistas desmotivam. Elas devem ser ambiciosas, mas adequadas à nossa situação financeira.
  4. Relevantes: Devem ser importantes para nós. Habitação, saúde, educação e reforma são áreas prioritárias.
  5. Temporalizadas: Ter uma data de início e fim. Precisamos saber quando começamos e terminamos para ajustar a estratégia conforme necessário.

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje: pegue num papel e caneta e defina os seus objetivos financeiros para o futuro. Se cumprirem esses cinco critérios, serão metas sólidas.

Finanças para todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Criação de metas financeiras: como definir e atingir objetivos financeiros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.