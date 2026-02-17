Criação de metas financeiras: como definir e atingir objetivos financeiros

As metas financeiras são fundamentais para a nossa saúde financeira, guiando os nossos comportamentos de consumo, poupança e investimento. Mas como devemos defini-las?

Elas devem cumprir 5 critérios:

Específicas: Em vez de “quero poupar mais”, diga “quero poupar 5000€ este ano para comprar um carro”. Mensuráveis: Devemos medir as metas a qualquer momento. Definir o montante exato é essencial. Atingíveis (ou realistas): Metas irrealistas desmotivam. Elas devem ser ambiciosas, mas adequadas à nossa situação financeira. Relevantes: Devem ser importantes para nós. Habitação, saúde, educação e reforma são áreas prioritárias. Temporalizadas: Ter uma data de início e fim. Precisamos saber quando começamos e terminamos para ajustar a estratégia conforme necessário.

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje: pegue num papel e caneta e defina os seus objetivos financeiros para o futuro. Se cumprirem esses cinco critérios, serão metas sólidas.

Finanças para todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.