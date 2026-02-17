Criação de metas financeiras: como definir e atingir objetivos financeiros
Hoje vamos falar sobre metas financeiras, como as definir e como as atingir.
As metas financeiras são fundamentais para a nossa saúde financeira, guiando os nossos comportamentos de consumo, poupança e investimento. Mas como devemos defini-las?
Elas devem cumprir 5 critérios:
- Específicas: Em vez de “quero poupar mais”, diga “quero poupar 5000€ este ano para comprar um carro”.
- Mensuráveis: Devemos medir as metas a qualquer momento. Definir o montante exato é essencial.
- Atingíveis (ou realistas): Metas irrealistas desmotivam. Elas devem ser ambiciosas, mas adequadas à nossa situação financeira.
- Relevantes: Devem ser importantes para nós. Habitação, saúde, educação e reforma são áreas prioritárias.
- Temporalizadas: Ter uma data de início e fim. Precisamos saber quando começamos e terminamos para ajustar a estratégia conforme necessário.
Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje: pegue num papel e caneta e defina os seus objetivos financeiros para o futuro. Se cumprirem esses cinco critérios, serão metas sólidas.
Finanças para todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos.
