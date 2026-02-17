Marcelo cumpre a tradição e faz esta semana a Espanha a última visita oficial

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai cumprir a tradição e fazer a última visita oficial a Espanha na quinta e sexta-feira. A deslocação esteve prevista para o início de fevereiro, mas acabou adiada na sequência do temporal.

“Cumprindo a tradição do início e final dos seus mandatos, o Presidente da República realiza, nos dias 19 e 20 de fevereiro, a sua última visita oficial a Espanha, a convite de sua majestade o Rei Felipe VI, oportunidade para reafirmar e aprofundar os laços duradouros de amizade e fraternidade entre os dois países e povos”, refere uma nota publicada no site da Presidência.

Na mesma nota, Belém sublinha que Marcelo Rebelo de Sousa terá “a oportunidade de agradecer a assistência prestada por Espanha durante as tempestades que afetaram Portugal nas últimas semanas”.

A visita esteve prevista para o dia 6 de fevereiro, mas acabou adiada numa decisão conjunta com o Rei de Espanha e com a concordância dos governos espanhol e português. Esta será assim a última deslocação oficial de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente, antes do seu sucessor, António José Seguro, tomar posse no dia 9 de março.

O Tribunal Constitucional (TC) proclamou na segunda-feira António José Seguro como vencedor das eleições para Presidente da República, somando mais 3,5 milhões de votos na segunda volta, segundo os resultados finais.

António José Seguro alcançou 3.502.613 votos (66,84%), enquanto André Ventura somou 1.737.950 votos (33,16%), segundo os resultados finais divulgados após a assembleia de apuramento geral da eleição para Presidente da República pelo TC.