Mau tempo. Governo com aval de Bruxelas para flexibilidade orçamental nos apoios
Ministro das Finanças revela que Comissão Europeia mostrou abertura para que despesa do Estado associada ao impacto do temporal não venha a contar para a despesa líquida primária, por ser pontual.
O Governo disse esta terça-feira ter obtido aval da Comissão Europeia para flexibilidade orçamental nas despesas com os apoios do Estado devido ao mau tempo, para que não contem para o cumprimento das regras orçamentais da União Europeia (UE).
“Houve uma preocupação geral de todos pela situação que ocorreu em Portugal. A Comissão Europeia mostrou abertura para usar os instrumentos que já existem e também para considerar as despesas que o Estado venha a incorrer nestas tempestades e nestas cheias como despesa ‘one-off’, que significa despesa que não vai contar para a despesa líquida primária, por ser pontual”, disse o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.
"A Comissão Europeia mostrou abertura para usar os instrumentos que já existem e também para considerar as despesas que o Estado venha a incorrer nestas tempestades e nestas cheias como despesa ‘one-off’, que significa despesa que não vai contar para a despesa líquida primária, por ser pontual. ”
Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, no final da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, o governante explicou que, “se a despesa não fosse considerada como despesa ‘one-off‘ – coisa que é normal ser por se tratar de um evento não controlável pelo Governo -, naturalmente que faria aumentar a variação da despesa líquida primária, fazendo com que Portugal se afastasse da trajetória da despesa líquida primária” e afetaria o cumprimento das regras orçamentais da UE, que impõe tetos ao défice e à dívida pública.
“Se estas despesas que vamos incorrer, sobretudo em 2026, não fossem consideradas temporárias – e são, como são sempre, ou por regra geral, dado que não estar na ação direta do Governo – naturalmente isso faria, em 2026, que a variação da despesa líquida primária subisse mais do que aquilo que é a previsão do Governo. E portanto isso, naturalmente, ao ser considerado temporário, ajuda-nos no cumprimento das regras orçamentais europeias, coisa que também cumprimos pelo facto de, em 2025, termos um excedente orçamental”, elencou Joaquim Miranda Sarmento.
A despesa one-off diz respeito aos gastos públicos com efeitos orçamentais transitórios relacionados com os apoios que o Governo português está a conceder devido ao mau tempo e tempestades recentes. Estão em causa iniciativas como apoio financeiro de cerca de 2,5 mil milhões de euros para ajudar famílias, empresas e autarquias a reconstruir habitações, infraestruturas e setores produtivos após danos graves causados pelas tempestades Kristin, Leonardo e outras.
O Governo está a avançar com apoios diretos à reconstrução de casas de até 5.000 ou 10.000 euros, ajudas para agricultores com candidaturas que já superam os 300 milhões de euros e medidas de ‘lay-off’ simplificado que garantem salários para trabalhadores de empresas afetadas.
No caso do apoio relacionados com as casas, apenas se destinam para danos “em habitação própria e permanente”, admitiu o ministro, reconhecendo que emigrantes possam não estar abrangidos.
Já no caso das pessoas com dívidas ao fisco, têm de ter a situação regularizada, o que significa que, apesar de tais obrigações, devem prestar garantias ou estar “num plano de pagamentos em prestações” para poder aceder a estes apoios, explicou.
De acordo com Joaquim Miranda Sarmento, o Executivo português está agora a fazer o levantamento total dos prejuízos para solicitar mais apoios europeus: “Temos […] algumas semanas para fazer o pedido. Vamos fazer esse levantamento e depois, em função desse levantamento, a União Europeia fará a avaliação”.
Ainda assim, lembrou que, “no caso de Espanha, das tempestades em Valência, o valor total de apoio [da UE] rondou os 10%”.
(Notícia atualizada às 13h14 com mais informações)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Mau tempo. Governo com aval de Bruxelas para flexibilidade orçamental nos apoios
{{ noCommentsLabel }}