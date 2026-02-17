Mau tempo. Seis distritos do litoral norte e centro sob aviso amarelo para agitação marítima
Distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar na quarta-feira sob aviso amarelo, devido à previsão de agitação marítima. Chuva vai manter-se em Portugal continental.
Seis distritos do litoral norte e centro de Portugal vão estar na quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, disse esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
De acordo com uma nota esta terça-feira divulgada, o IPMA refere que os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21:00 de quarta-feira e as 12:00 de quinta-feira sob aviso amarelo.
Segundo a informação avançada estão previstas ondas de noroeste que podem chegar aos cinco metros de altura.
O aviso amarelo é o primeiro nível de alerta numa escala de três (amarelo, laranja, vermelho) emitida pelo IPMA e significa que existe uma situação de risco para atividades dependentes do tempo, sendo caracterizado por risco moderado.
A chuva vai manter-se em Portugal continental até quinta-feira, principalmente nas regiões do norte e centro, mas nada de muito gravoso, segundo a meteorologista Cristina Simões, adiantando que o próximo fim de semana já será de sol.
“Vamos continuar com precipitação nas regiões do norte e centro. Não é uma situação de nada muito gravoso, no entanto sempre com alguma precipitação. Vão passando algumas superfícies frontais a afetar principalmente o norte e centro. A região sul mais protegida pelo anticiclone, que já está mais perto do continente”, disse à Lusa Cristina Simões.
De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na quarta-feira “passa a superfície frontal de norte para sul, deve chegar ao Alentejo com períodos de chuva fraca, mas sempre no Minho e Douro litoral mais intensa. Ao ir para sul vai perdendo atividade, com chuva fraca”.
Segundo Cristina Simões, esta situação com ocorrência de chuva e aguaceiros vão manter-se até quinta-feira, que poderão ser de neve na Serra da Estrela.
