Mediadores vão premiar as melhores seguradoras em Portugal. E lançam pós-graduação

José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República, estará na sessão de abertura do 11.º Congresso Nacional de Agentes e Corretores de Seguros organizado pela APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, que se vai realizar no próximo dia 26 de fevereiro, no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL). Nuno Martins, presidente da APROSE, dará início às comemorações dos 50 anos da única associação portuguesa de corretores e agentes de seguros.

O momento será aproveitado pela associação para a divulgação das iniciativas a lançar em 2026. O próprio congresso já aponta o caminho proposto pela nova direção, eleita no ano passado, no sentido de estimular uma maior profissionalização dos distribuidores, apostando na sua formação a diferentes níveis.

Assim, será lançado no Congresso, que também conta com um espaço de exposição para marcas seguradoras, a primeira pós-graduação em gestão de seguros que a APROSE e a Universidade Católica estão a promover. Também será apresentado o projeto de formação específica em ramos de seguros, a ministrar pela Academia da APROSE, com aspetos inovadores.

Momento alto no jantar de encerramento será a entrega dos Prémios APROSE, atribuídos pela 3º ano.

Temas decisivos serão debatidos no Congresso

O programa provisório do Congresso inclui temas de atualidade a precisar de aprofundamento. Com abertura marcada para as 9h30 com a sessão inaugural, vai seguir-se o tema “Seguros de Saúde – qual o futuro?” tendo como participantes confirmados Ricardo raminhos (MGEN), Rui Leão Martinho (MPS) e Filipe Martins (Multicare).

Um segundo painel vai abordar o “Open Insurance” e contará com a moderação de João Freire de Andrade (Insurtech House) e com Hugo Gonçalves (Libax) , Leandro Fernandes (Lluni) e António Castro (Frank).

Já na parte da tarde o tema de começo será “GAP Protection – Poupança Longo Prazo”. Terá a moderação de Sandra Calejo (MDS), contando já com as presenças de Marta Ferreira (Real Vida) e Ana Paulo (Zurich Vida).

“A Concentração da Mediação” será objeto de um debate moderado por Nuno Martins (APROSE) com as presenças confirmadas de Joana Pina Pereira (Generali Tranquilidade), Carlos Varela (Allianz), Nuno Catarino (UNA) e Luís Cervantes (Caravela).

Um último painel de debate está dedicado a “Catástrofes Naturais” e tem presenças confirmadas de Gustavo Barreto (Grupo Ageas) e Mário Vinhas (MDS) com moderação de Francisco Botelho (ECOseguros).

Durante o congresso terão lugares apresentações das seguradoras Prevóir e Hiscox, bem como da Universidade Católica.

O congresso terá uma sessão de encerramento seguido de um jantar onde serão entregues os Prémios APROSE.

Corretores e agentes vão eleger as melhores seguradoras

Pela 3ª vez vão ser atribuídos os Prémios APROSE, atribuídos pela votação dos mais de 2.200 associados da associação num processo de voto secreto dirigido à Pitagórica que fará o escrutínio e produzirá os resultados sem conhecimento de quem votou em quem. Os associados já foram contactados com orientações para efetivar o seu voto.

Os prémios respeitam a 10 categorias:

Melhor seguradora Não Vida Melhor Seguradora Vida Melhor seguradora Gestão de Sinistros Melhor seguradora Assistência Comercial Melhor seguradora Automóvel Melhor seguradora Patrimoniais Melhor seguradora Saúde Melhor seguradora Vida Financeiros Melhor Seguradora Acidentes Melhor Seguradora Responsabilidade Civil

Os prémios serão apenas anunciados no final do jantar de encerramento do Congresso.

Pós-graduação na Universidade Católica arranca até final do ano

Aproveitando o Congresso, a APROSE vai anunciar o lançamento um programa de formação de executivos em conjunto com Universidade Católica dirigido ao setor segurador. Com cerca de um ano de duração para ser considerada uma pós-graduação, é dirigida a quem já tem licenciatura, mas também a não licenciados. “É um programa de gestão”, qualifica Nuno Martins.

Para quem não é associado esta pós-graduação tem um preço maior porque uma parte do custo é suportado pela própria APROSE. A ideia de Nuno Martins é ter um preço competitivo para uma pós-graduação numa Universidade de primeira linha. “Queremos trazer vontade de profissionalização e de crescimento do mediador, em termos de gestão e de estratégia”.

A pós-graduação está a ser estruturada por Paulo Bracons, personalidade dos seguros que desenvolveu para a Católica o programa Inovação e Transformação em Seguros que já vai na 3ª edição. A apresentação e registo de inscrições vai começar durante o Congresso em 26 de fevereiro.

Cursos independentes para aprofundar ramos de seguros multimarcas

Também o aprofundar de diferentes ramos de seguros vai ter formação específica. Através da Academia da APROSE, em funcionamento desde 2016, serão ministrados cursos com programas “cruciais para a atividade de mediação” e, para estes, a associação vai procurar – mais tarde – que sejam autorizados pela ASF e validados como formação específica.

Esta necessidade, segundo Nuno Martins, surge da constatação de que todas as formações deste tipo, que hoje existem, são promovidas pelas seguradoras, enquanto as da APROSE “vão entregar um entendimento do próprio ramo em si, independente da seguradora, porque às vezes o ramo existe antes da seguradora”, conclui.