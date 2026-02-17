Política

Montenegro reduz de oito para duas as ligações à Sport TV após polémica. Subscrição vem de 2017

  • ECO
  • 14:54

Depois da polémica com gastos, gabinete do primeiro-ministro mandou reduzir o número de ligações à Sport TV em São Bento e justifica que subscrição vem de 2017.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ordenou que a Secretaria-Geral do Governo reduzisse os custos do Governo com a subscrição dos canais premium da Sport TV, diminuindo as ligações de oito para duas em São Bento. A notícia é avançada esta terça-feira pelo Correio da Manhã (acesso pago), que no dia anterior revelou que o contrato iria custar cerca de 20 mil euros ao Estado até agosto de 2028.

“Tendo tido conhecimento desta prestação de serviço da Sport TV com oito ligações, o gabinete do primeiro-ministro instruiu a Secretaria-Geral do Governo a reduzir as ligações de oito para duas, passando de um custo mensal de 585 euros para 146 euros“, adiantou a Secretaria-Geral do Governo ao Correio da Manhã.

O acesso estava disponível em sete pontos da residência oficial do primeiro-ministro, existindo ainda outra ligação no gabinete do Governo no Parlamento. Cada um representava um encargo mensal de 73,16 euros.

No entanto, o Governo de Montenegro adianta que a subscrição não é nova e vem de Governos anteriores. “Os gabinetes do primeiro-ministro e do ministro dos Assuntos Parlamentares têm acesso a serviço da Sport TV, pelo menos, desde 2017. Este serviço foi renovado através de um contrato celebrado a 23 de dezembro de 2025 pela Secretaria-Geral do Governo e a NOS, preservando as oito ligações preexistentes”, informou a Secretaria-Geral.

