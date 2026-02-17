Quase mil milhões de euros de prejuízos reportados por quatro mil empresas

O ministro da Economia disse esta terça-feira, no Sobral de Monte Agraço, que já foram recebidos pedidos de apoio de quatro mil empresas, que declararam quase mil milhões de euros de prejuízos provocados pelo mau tempo.

“A nível das empresas, já há muitas candidaturas, estamos a falar de mais de quatro mil empresas que se candidataram, num valor que anda já a chegar aos mil milhões de euros, já passa os 900 milhões, e já estão na conta das empresas mais de 200 processos“, afirmou Manuel Castro Almeida.

Em relação a estragos em habitações próprias, já foram entregues mais de 11 mil pedidos de apoio, acrescentou.

“Já começaram a ser feitos pagamentos quer pela CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) Centro, quer pela CCDR de Lisboa e Vale do Tejo”, disse, explicando que o Governo deu “prioridade, evidentemente, às pessoas, depois às fábricas, onde estão os empregos das pessoas”. Contudo, salientou que agora é a altura de “avaliar muitos prejuízos que as câmaras tiveram”.

As CCDR, segundo o governante, também já começaram a analisar e a pagar os primeiros pedidos de apoio efetuados pelos municípios. Porém, muitos deles estão ainda a efetuar o levantamento dos prejuízos, como são os casos de Arruda dos Vinhos e de Sobral de Monte Agraço, concelhos do distrito de Lisboa que o governante visitou hoje.

Na visita que fez, Manuel Castro Almeida pode constatar os “prejuízos enormes” em estradas, redes de água e de saneamento e em alguns equipamentos públicos, que são “incompatíveis com os orçamentos municipais”.

“Vamos ter de ajudar. E estamos a ver agora quais são os termos mais justos e mais equitativos de poder dar essa ajuda que os municípios precisam“, salientou, acrescentando que já estão disponíveis os formulários de candidatura para os municípios.

O governante garantiu “justiça e equidade” na análise dos pedidos de cada município.