Quase mil milhões de euros de prejuízos reportados por quatro mil empresas

  • Lusa e ECO
  • 15:38

Ministro da Economia dá conta do número de pedidos de empresas para apoios e alerta que prejuízos em equipamentos públicos são "incompatíveis com os orçamentos municipais".

O ministro da Economia disse esta terça-feira, no Sobral de Monte Agraço, que já foram recebidos pedidos de apoio de quatro mil empresas, que declararam quase mil milhões de euros de prejuízos provocados pelo mau tempo.

A nível das empresas, já há muitas candidaturas, estamos a falar de mais de quatro mil empresas que se candidataram, num valor que anda já a chegar aos mil milhões de euros, já passa os 900 milhões, e já estão na conta das empresas mais de 200 processos“, afirmou Manuel Castro Almeida.

Ministro da Economia

Em relação a estragos em habitações próprias, já foram entregues mais de 11 mil pedidos de apoio, acrescentou.

“Já começaram a ser feitos pagamentos quer pela CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) Centro, quer pela CCDR de Lisboa e Vale do Tejo”, disse, explicando que o Governo deu “prioridade, evidentemente, às pessoas, depois às fábricas, onde estão os empregos das pessoas”. Contudo, salientou que agora é a altura de “avaliar muitos prejuízos que as câmaras tiveram”.

As CCDR, segundo o governante, também já começaram a analisar e a pagar os primeiros pedidos de apoio efetuados pelos municípios. Porém, muitos deles estão ainda a efetuar o levantamento dos prejuízos, como são os casos de Arruda dos Vinhos e de Sobral de Monte Agraço, concelhos do distrito de Lisboa que o governante visitou hoje.

Na visita que fez, Manuel Castro Almeida pode constatar os “prejuízos enormes” em estradas, redes de água e de saneamento e em alguns equipamentos públicos, que são “incompatíveis com os orçamentos municipais”.

Vamos ter de ajudar. E estamos a ver agora quais são os termos mais justos e mais equitativos de poder dar essa ajuda que os municípios precisam“, salientou, acrescentando que já estão disponíveis os formulários de candidatura para os municípios.

O governante garantiu “justiça e equidade” na análise dos pedidos de cada município.

