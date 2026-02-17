Receitas do petróleo venezuelano podem ultrapassar os 8,5 mil milhões de euros

O secretário da Energia dos EUA, Chris Wright, estimou esta terça-feira que as vendas de petróleo venezuelano geridas por Washington poderão ultrapassar os 10 mil milhões de dólares (8,45 mil milhões de euros) anuais.

“Até agora, vendemos cerca de mil milhões de dólares (840 milhões de euros) em petróleo, recentemente, assinámos acordos para vender outros cinco mil milhões de dólares (4,22 mil milhões de euros) nos próximos meses, portanto, estamos a falar de bastante mais de 10 mil milhões de dólares (8,45 mil milhões de euros) por ano”, disse Wright à Fox News.

Segundo o governante, que se reuniu na semana passada em Caracas com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsionar um pacto energético “histórico”, o “enorme volume de receitas” será destinado a “começar a reconstruir um país e uma sociedade, restabelecer uma imprensa livre e um governo representativo“.

O acordo entre o governo de Rodríguez e Washington para comercializar hidrocarbonetos venezuelanos também fornecerá “um tipo específico de petróleo bruto para o qual as refinarias americanas foram construídas na década de 1970” e “ajudará na produção de asfalto nos EUA, barateando a construção de estradas”, disse Wright.

“É um ganho para todos e a transformação de um país sem nenhum soldado americano no terreno e sem um único dólar do contribuinte americano, é uma diplomacia (do presidente americano) Trump completamente fora do convencional, que marca um antes e um depois“, insistiu.

Após a captura de Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, no dia 03 de janeiro, pelas forças americanas, o presidente Trump pediu “acesso total” aos recursos petrolíferos venezuelanos, enquanto Wright garantiu que Washington controlará a venda do petróleo do país sul-americano por um período “indefinido”.

Ao concluir o seu encontro com a ex-vice-presidente de Maduro, a quem Trump deu um voto de confiança para ser a sua interlocutora e governar o país, o secretário de Energia classificou como “incrível” a cooperação entre os EUA e o governo de Rodríguez.

No entanto, Wright lembrou que Washington mantém um instrumento de pressão sobre Caracas ao controlar a indústria petrolífera venezuelana, a sua maior fonte de receitas.