Taxa Euribor sobe a três e a seis meses e cai no prazo mais longo

A taxa Euribor subiu esta terça-feira a três meses e a seis meses e desceu a 12 meses em relação a segunda-feira. Com as alterações, a taxa a três meses, que se fixou em 2,011%, continuou abaixo das taxas a seis (2,159%) e a 12 meses (2,216%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou esta terça-feira ao ser fixada em 2,159%, mais 0,004 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor desceu esta terça-feira para 2,216%, menos 0,020 pontos do que na sessão anterior. Já a Euribor a três meses subiu 0,012 pontos para 2,011%, voltando a superar os 2%, após ter estado desde 06 de fevereiro, pela primeira vez desde novembro, abaixo desse valor.

Em 05 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em janeiro desceu 0,020 pontos para 2,028% a três meses e 0,002 pontos para 2,137% a seis meses. Já a 12 meses a média da Euribor recuou 0,022 pontos para 2,245% em janeiro.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.