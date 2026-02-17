Internacional

Transferências diretas para municípios e 150 euros por dia por desalojado. Como Espanha lida com o impacto do temporal

  • Lusa
  • 16:55

Governo espanhol aprova novas ajudas para mitigar impacto do temporal. Compensação abrange 12.400 desalojados e os dois mil milhões de euros para municípios são apoios diretos e não empréstimos.

O Governo de Espanha desbloqueou esta terça-feira sete mil milhões de euros de ajudas a pessoas, empresas e municípios afetadas pelas tempestades das últimas semanas no país.

As ajudas contemplam, entre outras, verbas de compensação para 12.400 desalojados temporariamente por causa das chuvas e inundações (150 euros por pessoa e por dia) e dois mil milhões de euros em transferências para os municípios, para a reparação de infraestruturas danificadas.

“Os recursos mobilizados permitirão cobrir os danos gerados nos municípios, compensar mais de 12.400 pessoas desalojadas por estes fenómenos e mitigar o impacto que sofreram casas, comércios e o setor agrícola e pesqueiro por causa das chuvas fortes e transbordos dos rios“, afirmou a ministra das Finanças, Maria José Montero, no final da reunião do Conselho de Ministros que aprovou hoje estas ajudas.

Estas ajudas somam-se a outras verbas a que os afetados poderiam ter já direito por danos e prejuízos nas suas casas e negócios provocados pelo mau tempo previstas na legislação em vigor.

A ministra realçou que as verbas para os municípios são transferências diretas do Estado e não linhas de crédito ou empréstimos do Governo central, “dinheiro que as autarquias não terão de devolver, embora tenham de justificar” os gastos.

Em Portugal, o ministro da Economia revelou esta terça-feira que já foram recebidos pedidos de apoio de quatro mil empresas, que declararam quase mil milhões de euros de prejuízos provocados pelo mau tempo.

A nível das empresas, já há muitas candidaturas, estamos a falar de mais de quatro mil empresas que se candidataram, num valor que anda já a chegar aos mil milhões de euros, já passa os 900 milhões, e já estão na conta das empresas mais de 200 processos“, afirmou Manuel Castro Almeida.

As chuvas das últimas semanas na Península Ibérica, associadas a uma sucessão de tempestades, provocaram transbordos e inundações em várias regiões de Portugal e Espanha, com as autoridades dos dois países a garantirem que tem havido cooperação e gestão conjunta permanente na situação dos rios partilhados pelos dois países.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal e duas em Espanha na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também centenas de feridos e milhares de desalojados. Em Espanha, o mau tempo afetou sobretudo a Andaluzia, no sul do país.

