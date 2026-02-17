Transferências diretas para municípios e 150 euros por dia por desalojado. Como Espanha lida com o impacto do temporal

O Governo de Espanha desbloqueou esta terça-feira sete mil milhões de euros de ajudas a pessoas, empresas e municípios afetadas pelas tempestades das últimas semanas no país.

As ajudas contemplam, entre outras, verbas de compensação para 12.400 desalojados temporariamente por causa das chuvas e inundações (150 euros por pessoa e por dia) e dois mil milhões de euros em transferências para os municípios, para a reparação de infraestruturas danificadas.

“Os recursos mobilizados permitirão cobrir os danos gerados nos municípios, compensar mais de 12.400 pessoas desalojadas por estes fenómenos e mitigar o impacto que sofreram casas, comércios e o setor agrícola e pesqueiro por causa das chuvas fortes e transbordos dos rios“, afirmou a ministra das Finanças, Maria José Montero, no final da reunião do Conselho de Ministros que aprovou hoje estas ajudas.

Estas ajudas somam-se a outras verbas a que os afetados poderiam ter já direito por danos e prejuízos nas suas casas e negócios provocados pelo mau tempo previstas na legislação em vigor.

A ministra realçou que as verbas para os municípios são transferências diretas do Estado e não linhas de crédito ou empréstimos do Governo central, “dinheiro que as autarquias não terão de devolver, embora tenham de justificar” os gastos.

Em Portugal, o ministro da Economia revelou esta terça-feira que já foram recebidos pedidos de apoio de quatro mil empresas, que declararam quase mil milhões de euros de prejuízos provocados pelo mau tempo.

“A nível das empresas, já há muitas candidaturas, estamos a falar de mais de quatro mil empresas que se candidataram, num valor que anda já a chegar aos mil milhões de euros, já passa os 900 milhões, e já estão na conta das empresas mais de 200 processos“, afirmou Manuel Castro Almeida.

As chuvas das últimas semanas na Península Ibérica, associadas a uma sucessão de tempestades, provocaram transbordos e inundações em várias regiões de Portugal e Espanha, com as autoridades dos dois países a garantirem que tem havido cooperação e gestão conjunta permanente na situação dos rios partilhados pelos dois países.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal e duas em Espanha na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também centenas de feridos e milhares de desalojados. Em Espanha, o mau tempo afetou sobretudo a Andaluzia, no sul do país.