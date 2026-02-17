Zelensky denuncia “ataque maciço” da Rússia sobre setor energético antes do início de negociações

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou esta terça-feira um “ataque maciço” perpetrado pelo Exército russo contra várias zonas do país, no qual foram utilizados mais de 25 mísseis e cerca de 400 ‘drones’, segundo as autoridades ucranianas.

A troca de ataques aconteceu horas antes do início de uma uma nova ronda de conversações, na cidade de Genebra, na Suíça, entre negociadores russos, ucranianos e norte-americanos.

“Foi um ataque combinado, deliberadamente calculado para causar o maior dano possível ao nosso setor energético”, afirmou Zelensky numa mensagem divulgada nas redes sociais, em que indicou que “as operações de resgate e de reparação continuam em muitas regiões” após o ataque, sobre o qual Moscovo não se pronunciou.

“No total, 12 regiões foram atacadas e, infelizmente, foram registados nove feridos, incluindo crianças. Mais de dez edifícios residenciais e infraestruturas ferroviárias ficaram danificados”, disse Zelensky, salientando que “dezenas de milhares de pessoas ficaram sem aquecimento nem água” em Odessa.

O chefe de Estado ucraniano insistiu que “os parceiros devem responder a todos estes ataques contra a vida”.

“A Rússia deve ser responsabilizada pela sua agressão. A nossa diplomacia será mais eficaz se houver justiça e força”, destacou, antes de apelar à imposição de sanções e a “apoio rápido” ao Exército ucraniano, em especial no domínio da defesa aérea.

“Para que a paz seja real e justa, a ação deve dirigir-se à única fonte desta agressão: é Moscovo que continua com as mortes, os ataques maciços e as ofensivas”, concluiu o Presidente ucraniano, numa linha também defendida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sibiga.

Neste sentido, o chefe da diplomacia ucraniana acusou a Rússia de “ignorar os esforços de paz” ao lançar “um ataque maciço com mísseis e ‘drones’ contra a Ucrânia na madrugada do dia da nova ronda de negociações em Genebra”, prevista para esta terça-feira.

“Moscovo só entende a linguagem da pressão. Não levará a diplomacia a sério se esta não for acompanhada de força”, argumentou. Neste sentido, defendeu que “novos pacotes de sanções são cruciais”, assim como um “bloqueio da frota fantasma”, a “proibição de serviços marítimos” e a “proibição de entrada aos participantes na agressão russa”.

Por seu turno, as autoridades russas anunciaram a destruição de mais de 151 ‘drones’ lançados pelas tropas ucranianas nas últimas horas, incluindo 50 sobre o mar Negro e 38 na península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, um passo não reconhecido pela comunidade internacional.

O Ministério da Defesa russo acrescentou que foram igualmente abatidos 29 ‘drones’ sobre o mar de Azov, 18 na região de Krasnodar, 11 em Kaluga, quatro em Briansk e um em Kursk, sem se pronunciar sobre eventuais vítimas ou danos materiais resultantes desta vaga de ataques atribuída a Kiev.