Zurich prolonga prazo para decidir sobre aquisição da Beazley

A seguradora suíça Zurich obteve uma extensão do prazo regulatório para avançar – ou desistir – da aquisição da britânica Beazley, no âmbito do processo conhecido como “Put up or Shut up” (PUSU), que obriga à formalização de uma decisão definitiva.

O novo limite foi fixado para 4 de março de 2026, substituindo a data anterior de 16 de fevereiro. Conforme avança a Reinsurance News, até às 17h (hora de Londres) desse dia, a Zurich terá de anunciar oficialmente se pretende avançar com uma oferta formal de compra ou se abandona o processo.

A decisão foi aprovada pelo Takeover Panel do Reino Unido, após o pedido do Conselho de Administração da Beazley, permitindo à Zurich concluir uma fase de due diligence confirmatória, atualmente em curso com o apoio da administração da seguradora britânica. Paralelamente, as duas empresas continuam a negociar os termos finais da operação e a preparar a documentação legal necessária.

“Conforme antecipado na Declaração Conjunta, a Zurich iniciou um período de due diligence confirmatória e, com o apoio do Conselho e da gestão da Beazley, esse processo está a progredir conforme planeado. As partes estão simultaneamente a discutir os termos detalhados da transação e a avançar com a documentação definitiva da operação. Consequentemente, o Conselho da Beazley solicitou, e o Takeover Panel consentiu, uma extensão do Prazo PUSU“, afirma a Beazley em comunicado recente.

A proposta em análise prevê uma valorização de até 1.335 pence por ação, representando uma melhoria face a ofertas anteriores apresentadas ao longo de 2025 e 2026, que foram rejeitadas pelo conselho da Beazley por considerarem que não refletiam adequadamente o valor da empresa.

A possível operação insere-se numa estratégia de consolidação no setor dos seguros especializados, num contexto de crescente pressão competitiva, reconfiguração do mercado global e reforço da importância de plataformas internacionais integradas.