5 coisas que vão marcar o dia

A agenda desta quarta-feira vai ficar marcada pela divulgação de dados anuais do emprego, referentes a 2025, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Irão ainda decorrer audições para discutir a ativação de um fundo de solidariedade europeu no Parlamento, a divulgação de informação acerca de Fundos de Investimento pelo Banco de Portugal (BdP), bem como a realização de uma audição onde estará presente a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) para discutir os estragos causados pelas diversas tempestades que têm assolado o país.

Como está o emprego em Portugal?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira as estatísticas do emprego anuais referentes ao ano de 2025. Estes dados permitem traçar um retrato do mercado laboral português, incluindo níveis de emprego ao longo do último ano.

Eurostat divulga dados do comércio internacional

O Eurostat, a organização estatística da Comissão Europeia, publica os dados sobre o comércio internacional de bens da União Europeia relativos ao quarto trimestre de 2025. Em agosto, as trocas comerciais de bens entre a União Europeia e os EUA registaram uma contração de 22,2%, caindo para menos de 33 mil milhões de euros.

Banco de Portugal atualiza dados sobre fundos de investimento

O Banco de Portugal publica uma nota de informação estatística acerca dos Fundos de Investimento. A divulgação permite acompanhar a evolução do setor, os volumes de ativos sob gestão, os fluxos de capital e o comportamento do investimento financeiro em Portugal.

Parlamento ouve regulador dos seguros sobre impactos da depressão Kristin

A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) realiza audição da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no âmbito dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Chega e do Partido Socialista. A audição acontece no seguimento da devastação de diversas regiões do país, fruto das várias depressões que passaram por Portugal, e realiza-se às 17h30.

Governo vai ser ouvido sobre impactos económicos das depressões

A Comissão de Economia vai ouvir o Secretário de Estado da Economia e o Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional após a passagem de várias depressões pelo país. Esta audição ocorre para debater os impactos económicos provocados pelas tempestades, bem como a eventual ativação de um fundo de solidariedade europeu. A audição decorre às 10h, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega.