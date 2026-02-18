Mudanças na lei laboral

Em atualização Adiada reunião entre Governo, confederações empresariais e UGT sobre nova lei laboral

Confederações empresariais compareceram esta tarde no Ministério do Trabalho para uma reunião sobre a nova lei laboral, mas encontro foi adiado, uma vez que a UGT não pôde estar presente.

As confederações empresariais decidiram adiar a reunião sobre a revisão da lei do trabalho, que estava prevista para esta quarta-feira no Ministério do Trabalho, dada a indisponibilidade da UGT. Os empregadores ainda foram recebidos na Praça de Londres mas, face à ausência da central sindical liderada por Mário Mourão, ficou decidido que o encontro seria agendado para uma data em que todos os parceiros sociais pudessem estar presentes.

(Notícia em atualização)

À esquerda, Lucinda Dâmaso, presidente da UGT. À direita, Mário Mourão, secretário-geral da mesma central sindical, que convocou a greve geral de 11 de dezembro de 2025.

Lei laboral. UGT falha reunião com Governo e empresários

Isabel Patrício,

Governo vai reunir hoje com parceiros sociais sobre revisão da lei do trabalho, mas UGT não participará. Embora tenha informado tutela da sua indisponibilidade para esta data, encontro foi marcado.