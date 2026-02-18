Em atualização Adiada reunião entre Governo, confederações empresariais e UGT sobre nova lei laboral
Confederações empresariais compareceram esta tarde no Ministério do Trabalho para uma reunião sobre a nova lei laboral, mas encontro foi adiado, uma vez que a UGT não pôde estar presente.
As confederações empresariais decidiram adiar a reunião sobre a revisão da lei do trabalho, que estava prevista para esta quarta-feira no Ministério do Trabalho, dada a indisponibilidade da UGT. Os empregadores ainda foram recebidos na Praça de Londres mas, face à ausência da central sindical liderada por Mário Mourão, ficou decidido que o encontro seria agendado para uma data em que todos os parceiros sociais pudessem estar presentes.
(Notícia em atualização)
