António José Seguro lidera exposição televisiva em janeiro

O presidente do Chega e na altura também candidato à presidência da República, André Ventura, protagonizou o maior número de notícias, mas não alcançou o maior tempo de exposição.

O agora eleito Presidente da República, António José Seguro, subiu à primeira posição na exposição mediática, ao protagonizar 232 notícias de 13 horas e 57 minutos de duração durante o mês de janeiro. Esse mês foi marcado pela primeira volta das eleições presidenciais, no dia 18 de janeiro.

O presidente do Chega e também candidato à Presidência da República, André Ventura, protagonizou o maior número de notícias, com 235 peças, mas não alcançou o maior tempo de exposição, intervindo na primeira pessoa em notícias de 13 horas e 48 minutos de duração. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor (Grupo Marktest).

As seguintes três posições do top são ocupadas por outros candidatos presidenciais. Marques Mendes subiu à terceira posição, com 138 notícias de 6 horas e 3 minutos de duração. Gouveia e Melo baixou para quarto, intervindo na primeira pessoa em 145 notícias, com 6 horas e 1 minuto de duração. João Cotrim Figueiredo baixou de segundo para quinto, protagonizando 140 notícias de 5 horas e 59 minutos de duração.

Luís Montenegro — Primeiro-ministro — ficou na sexta posição, enquanto Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto, também candidatos à Presidência da República, ocuparam as posições seguintes por esta ordem. O ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerrou a lista dos dez nomes.

Também segundo a Marktest, durante o mês de janeiro, os três principais canais da televisão portuguesa — RTP1, SIC e TVI — emitiram 235 horas de informação regular, uma subida mensal de 4,9% e homóloga de 0,2%.

No primeiro mês de 2026 foram para o ar 6.468 peças, menos 3,7% do que no mês anterior e menos 2.9% que em janeiro de 2025. A duração média das notícias emitidas foi de 2 minutos e 11 segundos, mais 2 segundos do que em dezembro.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.517 matérias — menos 27 que em dezembro –, bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com mais de 92 horas de duração — mais dez que no mês anterior.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Rede e Telejornal –, RTP 2 — Jornal 2 –, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite — e TVI — TVI Jornal e Jornal Nacional. Esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia.