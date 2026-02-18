Azul fecha acordo para receber injeção de capital de 200 milhões da United e American Airlines

Transportes

Companhia aérea brasileira vai receber, ao todo, uma injeção de capital de 300 milhões no âmbito do plano de recuperação para sair do processo de insolvência nos EUA.

A Azul fechou o acordo com a United Airlines e a American Airlines para o reforço do capital no âmbito do processo de recuperação ao abrigo do Chapter 11. As duas companhias aéreas norte-americanas entram com 100 milhões de euros cada, a que somam mais 100 milhões de outros investidores.

A transportadora brasileira informou em comunicado que a “American e a United comprometeram-se individualmente a realizar investimentos em equity que apoiarão a capitalização da Azul na saída do Chapter 11 e estão integrados ao plano de reorganização da companhia”. Nos termos dos acordos de aquisição de ações, “cada investidor comprometeu-se, separadamente, a aportar 100 milhões de dólares, totalizando 200 milhões em novos recursos, reforçando a estrutura de capital da Azul”, acrescenta.

A entrada da United no capital da Azul será consumada no âmbito da oferta pública de ações a concretizar pela Azul no dia 20 de fevereiro. A da American será realizada “mediante a subscrição de um bónus de subscrição, nos termos e condições previstos em um contrato de subscrição de warrants também celebrado nesta data”.

A Azul, que reclama a liderança no mercado brasileiro em número de voos (800 por dia) e destinos (137), informa ainda que “celebrou um Acordo de Investimento Adicional com determinados credores existentes (as “Partes do Investimento Adicional”), o qual prevê aportes adicionais de capital na companhia no montante de 100 milhões de euros, a serem realizados no contexto da oferta pública de ações”.

A United e as Partes do Investimento Adicional celebraram acordos autónomos com a Azul que preveem a emissão de bónus de subscrição adicional que, se forem exercidos, permitem investir mais 15 e 10 milhões de dólares, respetivamente.

A transportadora avançou em maio de 2025 com um pedido de proteção de credores nos EUA, ao abrigo do capítulo 11 do código de insolvências. A concretização destas injeções de capital são um passo necessário para sair desse processo.

Em Portugal, a Azul tem um diferendo com a TAP e o Estado português, reclamando o pagamento de uma dívida de cerca de 190 milhões da antiga TAP SGPS (agora SIAVILO) referente à subscrição de obrigações convertíveis em 2012.

