Carregamento de elétricos da Galp dispara 50% e chega a dois milhões em 2025

A Galp fechou o ano de 2025 com 2,1 milhões de carregamentos efetuados na sua rede de mobilidade elétrica em Portugal e Espanha, representando um crescimento de 50% face ao ano anterior.

O desempenho da rede é sustentado por pontos de carregamento, públicos e privados, que forneceram 45 GWh de energia aos utilizadores de veículos elétricos ao longo do ano. “A nossa rede de mobilidade elétrica continua a crescer consolidando a Galp na liderança de soluções de mobilidade sustentável”, destaca João Marques da Silva, co-CEO da Galp, citado em comunicado divulgado esta quarta-feira. “A rede continuará a unir o país, com carregadores de última geração, nos centros das cidades ou nos principais eixos rodoviários nacionais, permitindo que mais portugueses tenham no automóvel elétrico uma opção real e confiável de mobilidade”, acrescenta o executivo.

Desde 2020, a Galp afirma que tem duplicado o número de pontos de carregamento anualmente, atingindo em 2025 as 8.500 tomadas instaladas, 20% das quais rápidas ou ultrarrápidas. Entre os marcos do ano esteve a inauguração do maior parque de carregamento elétrico da Península Ibérica, com 116 tomadas, no Centro Comercial Intú Xanadu, em Madrid.

No segmento privado, a Galp tem apoiado empresas na eletrificação e descarbonização das suas frotas, contando com um portfólio de clientes em Portugal e Espanha. Em 2025, a instalação do primeiro carregador de pesados de 400 kW na TJA – Transportes J. Amaral permitiu o lançamento da primeira rota 100% elétrica para transporte de mercadorias no país.

A empresa está também a executar o seu maior investimento até à data na mobilidade elétrica em Portugal, com oito hubs de carregamento ultrarrápido previstos na A1 e A2, totalizando 20 MW de potência instalada, além de plataformas ultrarrápidas em centros urbanos para aumentar a rapidez e conveniência do serviço.