Casa, emprego, empresas e portagens. PS propõe novos apoios porque “Governo está a falhar”

O PS apresentou esta quarta-feira um conjunto de medidas de apoio na sequência das intempéries que assolaram Portugal nas últimas semanas. Prolongar o estado de calamidade até junho, manter a isenção no pagamento das portagens e alargar o plano de comparticipação de até 10 mil euros para a recuperação de habitações são algumas das propostas socialistas.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, considera que o “Governo está a falhar na resposta às populações” e apresentou um conjunto de medidas, numa altura em que já foram reportados quase mil milhões de euros de prejuízos provocados pelo mau tempo.