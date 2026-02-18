Cofares alcança resultados históricos, com um recorde de vendas de 4,580 milhões em 2025

A Cofares encerrou 2025 com os melhores resultados da sua história, registando vendas de 4,580 milhões de euros, 7,4% a mais do que no ano anterior, consolidando a sua liderança na distribuição farmacêutica em Espanha, com uma quota próxima dos 30%.

O resultado bruto de exploração (Ebitda) atingiu 49,1 milhões de euros (+12%) e o lucro antes de impostos situou-se em 18,1 milhões, 19% superior ao exercício anterior. O presidente da cooperativa, Eduardo Pastor, destacou que «estes resultados marcam um marco sem precedentes e avalam uma gestão responsável, eficiente e coerente com as necessidades dos nossos sócios. Conseguimos aliar um elevado investimento na estrutura cooperativa ao aumento da nossa cobertura de riscos, situando-a muito acima da média das restantes entidades do setor».

Durante o exercício, a organização gerou 442,2 milhões de unidades de medicamentos e produtos sanitários e aumentou a sua base para 11 787 sócios. Além disso, destinou 45 milhões de euros à manutenção e modernização da sua rede logística e outros 21 milhões à digitalização e tecnologia, no âmbito de mais de 230 milhões investidos nos últimos cinco anos. «Um esforço indispensável para manter operacional e na vanguarda a maior rede de distribuição do país, composta por 48 armazéns e plataformas ao serviço das farmácias e da população», salientou o presidente da Cofares.

Serviços de valor

As marcas de saúde do consumidor Farline e Aposán alcançaram 70 milhões de euros em vendas e uma quota de 63,2% entre as marcas de distribuição, enquanto a ferramenta de gestão Nexo elevou o seu volume de negócios para 191 milhões (+18%).

Paralelamente, a Farmavenix — operadora logística do grupo — cresceu cerca de 19%, ampliando a sua atividade em serviços integrais para administrações sanitárias, hospitais e indústria farmacêutica, incluindo a gestão nacional da vacina contra a gripe.

A Cofares garante o acesso a medicamentos a mais de 49 milhões de cidadãos através de 2.455 rotas diárias de distribuição, com uma média de 2,7 visitas por dia a farmácias em toda a Espanha, tanto em ambientes urbanos como rurais. Pastor salientou que a cooperativa «presta um serviço público essencial para o sistema de saúde e os cidadãos», mesmo em situações críticas como a pandemia ou catástrofes naturais recentes.