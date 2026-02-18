Companhia ferroviária alemã sofre ciberataque “de grande magnitude”

A companhia ferroviária alemã Deutsche Bahn foi alvo de um ciberataque “de grande magnitude” que, desde terça-feira à tarde, perturba os sistemas de informação e de reserva de bilhetes de comboios.

“A Deutsche Bahn foi e continua exposta a ataques informáticos”, indicou a empresa esta quarta-feira no seu site na última atualização no início da tarde, precisando que estes ocorrem “em ondas”.

A empresa disse ter sofrido o que é conhecido como um “ataque de negação de serviço” (DDoS) contra os seus sistemas informáticos, que consiste em piratas informáticos enviarem um número muito grande de solicitações para sobrecarregá-los.

Quanto aos possíveis responsáveis pelo ciberataque, um porta-voz do ministério do Interior indicou, durante uma conferência de imprensa habitual do Governo, que não se podia pronunciar sobre o assunto, uma vez que a investigação ainda se encontrava numa “fase muito precoce”.

A Deutsche Bahn tinha sinalizado perturbações na terça-feira à tarde e indicado à noite que os sistemas estavam novamente a funcionar normalmente. Em seguida, novos problemas foram sinalizados hoje de manhã, antes de serem novamente resolvidos ao final da manhã.

“As nossas medidas de defesa são eficazes”, garantiu a Deutsche Bahn no seu site, acrescentando estar em “estreito contacto com as autoridades federais”.