Empresas

Companhia ferroviária alemã sofre ciberataque “de grande magnitude”

  • Lusa
  • 15:41
1

A Deutsche Bahn "foi e continua exposta a ataques informáticos”, indica a empresa, antes de acrescentar que os ataques ocorrem "em ondas".

A companhia ferroviária alemã Deutsche Bahn foi alvo de um ciberataque “de grande magnitude” que, desde terça-feira à tarde, perturba os sistemas de informação e de reserva de bilhetes de comboios.

“A Deutsche Bahn foi e continua exposta a ataques informáticos”, indicou a empresa esta quarta-feira no seu site na última atualização no início da tarde, precisando que estes ocorrem “em ondas”.

A empresa disse ter sofrido o que é conhecido como um “ataque de negação de serviço” (DDoS) contra os seus sistemas informáticos, que consiste em piratas informáticos enviarem um número muito grande de solicitações para sobrecarregá-los.

Quanto aos possíveis responsáveis pelo ciberataque, um porta-voz do ministério do Interior indicou, durante uma conferência de imprensa habitual do Governo, que não se podia pronunciar sobre o assunto, uma vez que a investigação ainda se encontrava numa “fase muito precoce”.

A Deutsche Bahn tinha sinalizado perturbações na terça-feira à tarde e indicado à noite que os sistemas estavam novamente a funcionar normalmente. Em seguida, novos problemas foram sinalizados hoje de manhã, antes de serem novamente resolvidos ao final da manhã.

“As nossas medidas de defesa são eficazes”, garantiu a Deutsche Bahn no seu site, acrescentando estar em “estreito contacto com as autoridades federais”.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Companhia ferroviária alemã sofre ciberataque “de grande magnitude”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Generali Employee Benefits adquire Swiss Life Network

ECO Seguros,

A aquisição da Swiss Life Network pela Generali Employee Benefits vai permitir a presença em mais de 130 países, através de cerca de 200 parceiros locais.

1