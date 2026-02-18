Em 2025, o setor da saúde foi líder na criação de emprego no ecossistema de hubs da Catalunha

Em 2025, esses hubs geraram um impacto económico de 4,109 mil milhões de euros e empregam atualmente 46.080 profissionais. O setor da saúde tem sido protagonista em termos de emprego, com a criação de 1.392 novos postos de trabalho em 2025, à frente de setores como consultoria e serviços empresariais (1.200) e sistemas industriais (957).

Nesse sentido, destaca-se a contribuição para a geração de emprego do AstraZeneca Global Hub de Barcelona, dedicado ao desenvolvimento de tratamentos inovadores. Este centro emprega mais de 1.600 pessoas, sendo superado apenas pelo centro da HP, que conta com 2.700 trabalhadores.

Estes números reafirmam a Catalunha como um polo de desenvolvimento da saúde digital e da biotecnologia a nível internacional. Em 2025, foram incorporados novos centros neste setor: o da Smith+Nephew, dedicado à formação cirúrgica avançada e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas MedTech; e o da dsm-firmenich, focado na biociência e na nutrição saudável. Estes juntam-se aos de empresas já consolidadas como a AstraZeneca, que em 2025 inaugurou a sua nova sede no edifício Estel, em Barcelona, a Novartis, que conta com 6 Centros de Excelência que empregam mais de 500 pessoas, a Sanofi, a B. Braun ou a Bayer.

Por outro lado, o relatório também destaca que os perfis mais presentes nos centros tecnológicos da Catalunha são engenheiros de software, especialistas em TI, consultores de TI, analistas de dados e especialistas em inteligência artificial (IA). Esses perfis são fundamentais para responder às crescentes necessidades dos centros, especialmente em setores complexos como a saúde. Tecnologias como IA, robótica e biotecnologia estão impulsionando o desenvolvimento de soluções de saúde mais precisas e personalizadas.