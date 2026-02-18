Espanha quer “assumir papel de liderança” no BCE

Espanha quer “assumir um papel de liderança entre as principais instituições económicas europeias” e vê o “ciclo de renovação do Banco Central Europeu (BCE)” como uma “uma oportunidade crucial” para isso. Os espanhóis são os primeiros a entrarem na corrida à presidência do banco central depois da notícia de que Christine Lagarde pode estar de saída antes do fim do mandato.

“Espanha está preparada para apresentar o candidato mais forte e qualificado, caso o processo seja acelerado, recorrendo a um vasto leque de profissionais reconhecidos internacionalmente, capazes de contribuir para a missão do BCE ao mais alto nível”, assume o Ministério da Economia em comunicado divulgado esta quarta-feira, poucas horas depois de o Financial Times ter noticiado que Lagarde está a ponderar sair antes do fim do mandato, em outubro do próximo ano.

Entre os candidatos ao lugar estará o espanhol Pablo Hernández de Cos, ex-governador do Banco de Espanha e atual presidente do Bank of International Settlements (BIS). Nenhum nome foi ainda avançado pelo Governo espanhol.

Espanha tem margem para discutir o lugar, tendo em conta que Luis de Guindos está a terminar o seu mandato como vice-governador e deixará de ter qualquer membro na comissão executiva do BCE.