Estreia de Cotrim como comentador só ultrapassa RTP Notícias

O espaço de comentário "Visto Assim", do ex-candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo na SIC Notícias, reuniu 67.521 telespectadores na noite de estreia.

O espaço de comentário semanal de João Cotrim Figueiredo na SIC Notícias, que estreou no domingo, só conseguiu ficar só à frente da RTP Notícias, entre os informativos. Neste espaço, o antigo líder da Iniciativa Liberal “procura oferecer um ângulo diferente sobre temas que marcaram a atualidade da semana, tanto a nível nacional como internacional”.

Durante a faixa horária em que foi emitido — 21h30 até às 21h57 –, o Jornal de Domingo da SIC Notícias, que integra o “Visto Assim”, reuniu 67.521 telespectadores e alcançou um share de 1,4%, revela uma análise da Dentsu para o +M — que tem como alvo os adultos com mais de 15 anos.

Analisando entre os canais de notícias — CNN Portugal, SIC Notícias, RTP Notícias e News Now –, o espaço do eurodeputado e ex‑candidato presidencial superou em 122 telespectadores o canal de informação do serviço público, que emitia o Notícias 21. A RTP Notícias registou 67.399 telespectadores, tendo registado o mesmo share que a SIC Notícias — 1,4%.

A CNN Portugal contou com 109.574 telespectadores e 2,3% de share, sendo que emitia o jornal apresentado por André Carvalho Ramos, CNN em Foco. O News Now, com 74.109 telespectadores e 1,5% de share, transmitia o Jornal à Noite. Durante a faixa horária, esteve em emissão parte da rubrica de investigação “Repórter Sábado”.

Alargando aos canais generalistas, a SIC liderou durante o período analisado, com 738.282 telespectadores e um share de 15,4% — emitia parte do “Isto é Gozar com Quem Trabalha”. A estação foi seguida pela TVI com a “Primeira Companhia” — 730.025 telespectadores e 15,2% de share — e RTP1577.803 telespectadores e 12,1% de share — com o ‘Got Talent Portugal”. No cabo, a CMTV contou com 223.392 telespectadores e 4,7% de share, enquanto emitia os “Golos — Sporting x Famalicão”.

O ranking de canais durante o domingo foi liderado pela TVI — 13,6% de share e 3,9% de rating –, seguida pela SIC — 12,9% de share e 3,7% de rating — e RTP1 — 9,9% de share e 2,8% de rating. Na televisão por cabo, a CMTV liderou com 6% de share e 1,7% de rating.

A SIC Notícias esteve à frente entre os canais de notícias, ocupando o sétimo lugar da grelha, atrás da SportTV. Registou 2,6% de share e 0,7% de rating. Seguiu-se a CNN Portugal — 2,5% de share e 0,7% de rating — e News Now — 1,7% de share e 0,5% de rating. Por último, em 16 lugar do ranking, está a RTP Notícias com 1,1% de share e 0,3% de rating.

