Euronext bate recorde de lucros e propõe aumento de dividendo

A Euronext reportou um resultado líquido de 642,9 milhões de euros em 2025, um aumento de 9,8% relativamente ao ano anterior, mas abaixo das expectativas dos analistas.

As receitas subjacentes cresceram 12,1%, totalizando 1.823,2 milhões de euros, superando ligeiramente as previsões dos analistas.

Para 2026, a Euronext planeia várias inovações estratégicas, incluindo a migração para futuros de energia e a criação de um mercado europeu de Repo.

A Euronext, empresa que gere a bolsa de Lisboa e mais sete praças bolsistas europeias, fechou 2025 com um resultado líquido de 642,9 milhões de euros, uma subida de 9,8% dos lucros face a 2024, mas 1,5% abaixo das estimativas dos analistas compiladas pela Refinitiv, que apontavam para lucros de 652,81 milhões de euros. Trata-se do sétimo ano consecutivo de subida dos lucros.

Segundo os resultados apresentados esta quarta-feira após o fecho da bolsa, as receitas subjacentes totalizaram 1.823,2 milhões de euros, espelhando um crescimento de 12,1% relativamente ao ano anterior e 0,25% acima das previsões dos analistas, que estimavam 1.819 milhões de euros.

O EBITDA ajustado ascendeu a 1.143,1 milhões de euros, crescendo 13,6% e ficando 0,45% acima das estimativas de 1.138 milhões de euros, com uma margem de EBITDA ajustado de 62,7% — uma melhoria de 0,8 pontos percentuais face a 2024.

“2025 foi um excelente início do nosso plano estratégico ‘Innovate for Growth 2027’, com crescimento de dois dígitos nas receitas, no EBITDA e no resultado por ação”, destaca Stéphane Boujnah, CEO da Euronext, em comunicado, sublinhando ainda que “o desempenho foi impulsionado por contribuições equilibradas entre atividades dependentes e não dependentes de volume, apoiado por uma alocação disciplinada de capital”, ao mesmo tempo que o investimento continuo a crescer.

O lucro por ação básico reportado atingiu 6,34 euros, cerca de 12,2% acima dos 5,65 euros de 2024, enquanto o resultado por ação ajustado chegou aos 7,27 euros, 10,3% acima de 2024.

Além das contas anuais, foram também públicas as contas do último trimestre do ano passado, que apontaram para um crescimento de 10,8% das receitas subjacentes para 460,8 milhões de euros, e para uma subida de 8,9% do EBITDA ajustado para 275 milhões de euros.

O resultado líquido do quarto trimestre ficou praticamente estável, em 144,7 milhões de euros, o que compara com os 144,6 milhões do mesmo período de 2024 — um trimestre que ficou marcado por investimentos em crescimento estratégico e pelo impacto das aquisições realizadas ao longo do ano.

A Euronext revela também que a administração da empresa vai propor à Assembleia Geral, marcada para 20 de maio, a distribuição de 321,5 milhões de euros aos acionistas sob a forma de dividendos, o equivalente a 50% do resultado líquido reportado em 2025 e em linha com a política de dividendos da empresa. Este valor representa um aumento de 9,8% face ao dividendo distribuído em 2024.

As ações da Euronext negoceiam atualmente com uma taxa de dividendos de 2,29%, e com uma cotação equivalente a 19,96 vezes os lucros por ação.​ Em bolsa, as ações da Euronext tiveram um 2025 positivo, com uma valorização de 20,56% incluindo dividendos. Contudo, desde o arranque deste ano, os títulos acumulam uma perda de 1,25%, penalizadas pelo contexto de mercado mais cauteloso nos primeiros meses do ano.

Congratulamo-nos com as ambiciosas propostas da Comissão Europeia para acelerar a concretização da União de Poupanças e Investimentos. Stéphane Boujnah CEO da Euronext

A Euronext revela ainda que “manteve uma gestão rigorosa dos custos ao longo de 2025”, com as despesas operacionais subjacentes excluindo amortizações a situarem-se nos 680,1 milhões de euros, ficando em linha com a orientação revista de 660 milhões, a que acresce o impacto de 19,8 milhões proveniente das aquisições da Admincontrol (concluída em maio de 2025) e do Grupo Athex, a bolsa de Atenas, adquirida em novembro de 2025.

Para este ano, a empresa aponta para despesas totais subjacentes de cerca de 770 milhões de euros, incorporando as novas aquisições e investimentos em projetos de crescimento estratégico.

Com sete anos consecutivos de crescimento dos lucros e um plano estratégico em velocidade de cruzeiro, a Euronext entra em 2026 com ambição renovada: a migração para os futuros de energia em março, a criação de um mercado europeu de Repo até junho e o início da liquidação de ações em Amesterdão, Bruxelas e Paris em setembro são apenas alguns dos marcos previstos para este ano.

E no horizonte da estratégia de crescimento da empresa estão as valências que promete oferecer a União de Poupanças e Investimentos. “Congratulamo-nos com as ambiciosas propostas da Comissão Europeia para acelerar a concretização da União de Poupanças e Investimentos”, refere Stéphane Boujnah em comunicado.