FC Porto teve prejuízos de 866 mil euros no primeiro semestre

A SAD do FC Porto registou prejuízos de 866 mil euros no primeiro semestre da temporada 2025-2026, um resultado que compara com os lucros de 334 mil euros registados no mesmo período do ano anterior.

Os portistas explicam que os resultados foram penalizados pela venda de 30% dos direitos económicos associados à exploração do estádio do Dragão à Ithaka, ocorrida no primeiro semestre da época transação, e que fez com que os interesses sem controlo fossem agora superiores.

A SAD teve perdas operacionais de sete milhões de euros, que se devem sobretudo ao agravamento dos custos com pessoal, que aumentaram 34% para 51,3 milhões de euros. Os dragões destacam custos de quase 13 milhões com indemnizações por rescisões de contratos e prémios de desempenho desportivo concedidos à equipa.

Ainda assim, a SAD azul-e-brancos registou um aumento dos proveitos em 5% para 80,9 milhões de euros, com as receitas com publicidade a subirem 18% e de merchandising a aumentarem 16%.

O resultado operacional negativo foi compensado com as transações de jogadores, onde portistas tiveram um saldo positivo de 19,5 milhões de euros. As vendas de passes de jogadores atingiram os 78,6 milhões de euros. Francisco Conceição foi vendido à Juventus por 32 milhões de euros e protagonizou o maior encaixe para o FC Porto.

No que diz respeito ao balanço, a SAD portista encerrou 2025 com capitais próprios negativos em 92,2 milhões de euros, melhorando em relação aos 97,7 milhões do ano anterior.