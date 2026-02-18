FCP e This is Pacifica esgotam em 100 minutos camisola de homenagem a Pinto da Costa

A iniciativa surge da colaboração da This is Pacifica com o diretor criativo independente Pedro Lima, na estratégia, criação, produção e comunicação da camisola para o FC Porto.

Os 2.594 títulos conquistados pelo FC Porto durante os 42 anos de presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa serviram de mote para a “Camisola do Presidente dos Presidentes”, uma homenagem feita agora ao ex-presidente do clube.

Com uma edição exclusiva de 2.594 camisolas, uma por cada título – repartidos por 21 modalidades –, as camisolas esgotaram em 100 minutos. A iniciativa surge da colaboração da This is Pacifica com o diretor criativo independente Pedro Lima, na estratégia, criação, produção e comunicação da camisola para o FC Porto.

“Os 2.594 títulos, escritos a azul, formam as duas listas pelas quais o FC Porto se deu a conhecer ao mundo e que fazem parte do seu património identitário. Cada camisola é numerada individualmente, reforçando o valor da exclusividade da coleção. A camisola afasta-se deliberadamente dos códigos de adepto para se posicionar como peça histórica de coleção“, descreve a agência. Nas costas, o número 42 bordado vem da caligrafia do “Presidente dos Presidentes”.

“Um gesto pessoal icónico, transformado em símbolo coletivo e um detalhe poético que sublinha a ligação do Presidente Pinto da Costa às artes e à cultura”, prossegue.

Cada camisola integra ainda a tecnologia NFC na manga, o que permite aceder, via telemóvel, a uma experiência digital ligada ao título específico associado a essa camisola. “A tecnologia serve o conceito sem poluir a estética: é invisível, mas transforma a camisola num portal para a memória coletiva”.

O NFC foi desenhado para gerar conteúdo social orgânico e interação entre compradores, permitindo a cada adepto partilhar nas suas redes sociais o título associado à sua camisola e promover a troca de títulos entre os diversos adeptos, acrescenta a This is Pacifica.

O lançamento da “Camisola do Presidente dos Presidentes” foi acompanhado por uma campanha digital, imprensa, outdoor e televisão. A produção do filme é da 78 Films, fotografia editorial de Frederico Martins e Lalaland e fotografia de produto de Nuno Moreira. O R&D foi assegurado por Bernardo Lago Cruz e a produção têxtil da Pocargil, com fabrico integralmente português.

“2.594 unidades esgotadas em 100 minutos, sem nenhuma marca desportiva global envolvida, com produção 100% portuguesa e receita integral para a Fundação FC Porto”, resume a agência de Filipe e Pedro Mesquita.