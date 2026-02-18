Generali Employee Benefits adquire Swiss Life Network

A Generali e a Swiss Life Global Solutions anunciaram esta terça-feira uma parceria. O acordo prevê a aquisição da Swiss Life Network pela Generali Employee Benefits. Assim, a Generali passa agora a deter a rede de benefícios para colaboradores, gerindo mais de 3 mil milhões de euros em prémios.

A nova plataforma resultante da fusão das duas redes levará à presença em mais de 130 países, através de cerca de 200 parceiros locais. Irá também existir uma sinergia ao nível da oferta de produtos (proteção e pensões, pooling multinacional, resseguro para cativas), de segmentos de clientes e capacidades comerciais e técnicas.

A liderança ficará a cargo de Ludovic Bayard, atual CEO da Generali Employee Benefits, que passará a integrar a Generali Care, o braço B2B do grupo italiano. Já a área comercial será gerida em conjunto por executivos de ambas: Frederik Van Den Eede, da Generali, e Michael Hansen, até agora CEO da Swiss Life Network. Os colaboradores da rede suíça serão integrados nas equipas da Generali após o fecho da operação.

“Ao combinarmos a nossa rede com a experiência e as relações com parceiros da Swiss Life Global Solutions, a Generali torna-se o parceiro de eleição para empresas multinacionais, PME e os seus colaboradores em todo o mundo” sublinha Ludovic Bayard, CEO da Generali Employee Benefits.

Michael Hansen, CEO da Swiss Life Network, acrescentou: “Ao unirmos as melhores soluções de cativas e os modelos de pooling mais flexíveis, proporcionaremos aos nossos parceiros de rede e clientes uma verdadeira experiência ‘one-stop-shop’, reunindo novas perspetivas e ideias através de uma equipa global diversa e inclusiva, com uma oferta de rede ainda mais reforçada.”