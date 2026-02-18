Hungria suspende fornecimento de gasóleo a Kiev

O Governo húngaro anunciou esta quarta-feira a suspensão do fornecimento de gasóleo à Ucrânia, em resposta à decisão do país de não retomar o envio de petróleo russo através do oleoduto Druzhba.

“Os fornecimentos não serão retomados até que o transporte de petróleo para a Hungria seja restabelecido através do oleoduto Druzhba”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Peter Szijjarto, nas redes sociais.

Szijjarto apontou o dedo diretamente ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusando-o de pôr em perigo o abastecimento de energia à Hungria por razões políticas, e explicou que a Hungria não pode garantir a segurança energética da Ucrânia se a sua própria estiver em risco.

O chefe da diplomacia húngara sublinhou que, apesar de a Hungria desempenhar “um papel essencial na segurança energética da Ucrânia”, Zelensky optou por bloquear as remessas de petróleo russo. “Uma grande parte das importações de gás, eletricidade e gasóleo da Ucrânia chega ao país atravessando a Hungria ou partindo dela”, referiu.

“Não se pode esperar que garantamos a segurança energética de outro país enquanto o nosso próprio abastecimento está em risco. A cooperação energética deve ser mútua e assente no respeito, não na pressão”, sustentou.

O oleoduto Druzhba, o mais longo do mundo e a principal via de transporte do petróleo russo para a Europa, está na mira da Ucrânia, que o atacou diversas vezes durante a guerra, para prejuízo da Hungria e da Eslováquia, que denunciaram tais ataques como uma ameaça à sua segurança energética.

Perante a posição ucraniana, nas últimas horas, a Hungria instou, sem êxito, a Croácia a permitir a passagem de petróleo russo através do oleoduto Adria, operado pela empresa croata JANAF.