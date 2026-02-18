Impresa leva entrada da italiana MFE novamente a voto dos acionistas

A luz verde para o aumento de capital vai a votos, com a assembleia-geral a servir também para reiterar a "título cautelar" a decisão. Representantes da MFE na Impresa são também indicados.

Já são conhecidos os representantes da MediaForEurope (MFE) na Impresa. O novo acionista da SIC e do Expresso estará presente no conselho de administração através de Michele Giraudo, chief revenue officer da MediaForEurope Advertising; Massimiliano Ventimiglia, fundador e presidente executivo (CEO) da Onde Alte, empresa dedicada à Inteligência Artificial e big data para meios digitais; e Massimo Musolino, CEO para Gestão e Operações da Mediaset em Espanha.

A informação foi revelada na convocatória para a assembleia geral extraordinária de dia 10 de janeiro, na qual, “tendo em conta o novo ciclo que a sociedade perspetiva iniciar”, vão ser eleitos os novos órgãos sociais e se anuncia que renunciaram às funções Manuel Castelo Branco e José Guilherme Silva Gomes, presidente e do secretário da mesa da Assembleia Geral.

Assim, a empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão vai levar a votação uma proposta para alargar o conselho de administração de seis para nove elementos, sendo seis eleitos pela Impreger, a holding da família, e os restantes três pelo grupo italiano. Estes últimos entram em funções após a compra ser efetivada.

Mas, a Impresa vai também procurar antecipar-se ao processo que procura impedir a entrada do no acionista e assembleia geral servirá também para, “a título cautelar” usar da figura jurídica de repetição da AG, nos pontos contestados pelo acionista Tilway. Ou seja, os acionistas vão voltar a votar o aumento de capital, totalmente subscrito pela MFE.

Recorde-se que, como o ECO/+M avançou no início de fevereiro, este acionista cuja identidade se desconhece entrou com uma ação em tribunal para anular o aumento de capital, condição essencial para a entrada da MFE no grupo.

A aprovação em assembleia-geral do aumento de aumento de capital, totalmente subscrito pela MFE, era uma das três condições para a entrada do grupo italiano no capital da SIC e do Expresso. Outra, a confirmação por parte da banca de que o acordo não determina o acionamento de cláusulas de resolução ou de vencimento antecipado em contratos de financiamento, também foi ultrapassada no último dia de 2025. Falta, por fim, a confirmação por parte da CMVM de que a MFE não será obrigada ao lançamento de uma OPA.

A concretizar-se a operação, o grupo italiano fica com uma posição acionista de 32,934% no grupo e a Impreger — detida maioritariamente pela Balseger, por sua vez detida em partes iguais pelos cinco filhos de Francisco Pinto Balsemão — passará a deter 33,7%.