J+Legal assessora venda do Transfor Group ao Grupo Arrow e criação do Grupo CORE

A J+Legal assessorou a Bezel Management Holding Limited na venda de uma participação maioritária no Transfor Group à Arrow Global Portugal, operação que dá origem à criação do Grupo CORE, uma nova plataforma integrada nos setores da engenharia, construção e soluções industriais.

Com mais de 400 trabalhadores e uma carteira contratada superior a 350 milhões de euros, o Transfor Group passa a integrar uma estrutura que junta capacidades de construção, mobiliário e cerâmica, com o objetivo de responder a projetos de maior escala e complexidade e reforçar a cadeia de valor da Arrow Global em Portugal.

Segundo Jorge Brito Pereira, sócio da J+Legal, “esta operação reflete a consolidação do setor da construção e engenharia em Portugal, com investidores internacionais a apostar em plataformas industriais integradas e de maior dimensão. A criação do Grupo CORE traduz uma estratégia de crescimento e eficiência com impacto relevante no mercado.”

A assessoria jurídica da J+Legal foi assegurada por Jorge Brito Pereira e Jaime Carvalho Esteves (sócios) e Rui Bello da Silva e Manuel da Gama Quaresma (associados seniores).