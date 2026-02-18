Mais de 14% dos recibos verdes dependem sobretudo de um único cliente

Do total de 773 mil trabalhadores por conta própria em 2025, 14,3% tiveram um cliente que representou 75% ou mais do rendimento da atividade, revelando dependência económica. Ainda assim, compara com os 15% registados neste indicador em 2024, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Destes trabalhadores, 11,4% indicaram que são os clientes quem estabelece o seu horário de trabalho, um indicador de dependência organizacional. As duas informações conjugadas revelam que o indicador de “trabalho por conta própria economicamente dependente” (simultaneamente dependente económica e organizacionalmente) se fixou no ano passado em 1,9%.

A fotografia do INE ao emprego em 2025 mostra que quase sete em dez trabalhadores por conta própria tinham 10 ou mais clientes. Contudo, nenhum deles foi considerado dominante, ou seja, nenhum representou, individualmente, 75% ou mais do rendimento da atividade após dedução dos impostos do trabalhador, uma proporção superior em 0,6 pontos percentuais (pp.) à observada em 2024.

Adicionalmente, 8% dos trabalhadores por conta própria indicaram ter tido no último ano apenas um cliente, revelando elevada dependência económica.

Em 2025, esta dependência foi mais frequente entre os homens (15,1%) do que entre as mulheres (13,1%), entre os jovens dos 16 aos 34 anos (20,7%), os indivíduos que completaram o ensino superior (18,6%) e os que trabalham no setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (47,3%), elenca o INE.

No que toca à definição dos horários de trabalho, 72,9% consideraram que determinam o seu horário de trabalho sem restrições, enquanto 15,7% reportaram que o seu horário é determinado por outra circunstância que não os seus clientes e 11,4% indicaram que são os clientes quem estabelece o seu horário de trabalho.

O INE recorda que “quando são os clientes a determinar o horário de trabalho, considera-se que se está perante ‘dependência organizacional'”.