Maria Luís Albuquerque reúne-se com Governo e setor financeiro em visita oficial a Portugal
Comissária vem a Lisboa esta quinta e sexta-feira para encontros de alto nível com Governo, reguladores financeiros e associações do setor financeiro para discutir o futuro da União Europeia.
A comissária europeia Maria Luís Albuquerque visita Portugal esta quinta e sexta-feira para múltiplas reuniões de alto nível com as autoridades portuguesas. A agenda está preenchida: estão agendados 15 encontros, incluindo com o Governo (primeiro-ministro e ministro das Finanças), reguladores financeiros e associações do setor financeiro.
“A ideia é perceber no terreno a posição dos mais relevantes stakeholders do sistema financeiro em relação às nossas propostas no âmbito da União de Poupanças e Investimentos”, diz fonte comunitária.
Para esta quinta-feira estão agendados encontros com representantes do setor segurador, entre os quais o presidente da Autoridade Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Gabriel Bernardino, e ainda do mercado de capitais e da banca, incluindo o presidente da CMVM, Luís Laginha de Sousa, e da Associação Portuguesa de Bancos, Vítor Bento. O dia terminará com uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.
Na sexta-feira, a comissária europeia de Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercado de Capitais da União Europeia com o governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e ainda com o presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, entre outros encontros e eventos.
Maria Luís tem sido um dos principais rostos dos planos da Comissão Europeia para relançar a competitividade da economia europeia através do setor financeiro.
Na semana passada, Bruxelas lançou uma consulta extensiva junto dos bancos, fintechs, investidores e outros atores relevantes para perceber como pode melhorar o mercado único financeiro, nomeadamente através da melhoria da regulação e outras reformas no setor.
A Comissão irá publicar ainda este ano um relatório abrangente sobre a competitividade da banca europeia e dos mercados financeiros.
