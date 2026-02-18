Marketing nos Seguros: o que precisa de mudar

Afinal, o que é o marketing? Segundo o ChatGPT, marketing é o conjunto de atividades que uma organização realiza para identificar necessidades, criar valor e oferecer produtos ou serviços que satisfazem essas necessidades, da forma rentável e sustentável. Marketing é compreender pessoas e entregar-lhes valor melhor do que a concorrência.

Para que servem os seguros?

Segundo o ChatGPT, os seguros servem para proteger pessoas, bens e empresas contra perdas financeiras causados por acontecimentos inesperados.

Ora se pegarmos nestas duas definições e as cruzarmos, chegamos a outra questão. Porque é que o Marketing nos seguros é tão conservador, tão pouco visual, tão politicamente correto e nunca mostra o que é que um seguro pode solucionar na vida real?

Porque é que o marketing nos seguros evita mostrar a realidade?

Só encontro uma explicação. É a conjugação da falta da coragem dos marketeiros da indústria seguradora em mostrar o mundo real com uma cultura de politicamente correta misturada com “Quero lá saber, quando acontecer logo se vê” por parte dos portugueses em geral. Este “quero lá saber…” é responsabilidade nossa enquanto profissionais, porque os clientes não têm a obrigação de ter a consciência de algo que muitas vezes nem sabem que existe, como por exemplo uma cobertura de Perdas de Exploração ou uma ITP a 55%…

O que um seguro pode mudar na vida real

É aqui que a meu ver há um longo caminho a fazer, um caminho onde é necessário mostrar como ter o seguro adequado numa hora de infelicidade pode fazer a diferença entre uma pessoa voltar a andar ou ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida.

É aqui que tem de ficar claro que a cobertura adequada pode significar que o seu negócio não vai à falência após um incêndio, inundação ou qualquer outro sinistro de grande impacto na atividade económica da empresa.

É aqui que tem de ficar claro que um diagnóstico rápido pode significar viver e não morrer.

A responsabilidade de quem trabalha no setor segurador

Os marketeiros da indústria seguradora têm a responsabilidade moral de meter a nu todos os riscos que qualquer pessoa ou empresa correm no dia-a-dia, porque proteger é também alertar, chamar à atenção, sobretudo dar um banho de realidade antes que essa realidade entre pela porta dentro da vida dos nossos clientes.

E quantos de nós que trabalhamos no setor temos essa coragem? É mais confortável oferecer o que o cliente procura, para não causar mau estar, mas isso não é proteger é só reagir, é andar ao sabor da corrente, é ser cúmplice da inércia dos dias! O desafio de um Profissional de Seguros é mostrar a realidade, as consequências e sobretudo o que é necessário fazer para minimizar o impacto dos sinistros que acontecem, só não sabemos quando, na vida das pessoas e empresas.

Falar da realidade e não apenas das obrigatoriedades legais

Vamos dar todos o primeiro passo e começar a falar da realidade e não apenas das obrigatoriedades legais, porque o nosso setor é um dos pilares da economia do nosso país.

Luís Fernandes, Diretor de Marketing e Distribuição da NacionalGest