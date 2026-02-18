Mau tempo. Candidaturas à linha de tesouraria já rondam 900 milhões de euros

Já foram submetidas candidaturas à linha de tesouraria que rondam os 900 milhões de euros, para ajudar a mitigar os impactos do comboio de depressões que assolaram Portugal, revelou o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Hélder Reis.

A dotação da linha de tesouraria foi duplicada para mil milhões de euros perante a forte procura das empresas. De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o Governo aprovou uma Resolução “que reforça a Linha de Apoio à Reconstrução (Tesouraria), destinada a suprir necessidades imediatas de liquidez e tesouraria de entidades das zonas afetadas pela tempestade Kristin, de 500 milhões para mil milhões de euros”.

O secretário de Estado Hélder Reis garantiu que o Governo está “atento” e há “equipas a recolher informações para a todo o momento tomar as melhores decisões”, o que faz pressupor que poderá haver margem a novos aumentos de datação desta linha.

“O Estado está empenhado em honrar os compromissos assumidos e se for preciso serão reforçados os apoios para os cumprir”, disse Hélder Reis.

A resposta à catástrofe que se abateu sobre o país vai passar pela reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que está a ser negociada com Bruxelas, diz Hélder Reis, que será chamado a pagar comunicações e energia. “O trabalho ainda não está concluído, mas identificámos três áreas onde serão alocadas as dotações libertas de obras que não vão avança”, disse o responsável, dando como exemplo o BRT de Braga que afinal já não vai ser feito e que vai libertar 76 milhões de euros.

Com o objetivo de “aumentar a resiliência do país” com verbas do PRR o Executivo vai “tentar financiar comunicações disponibilizando o Siresp para todas as juntas de freguesia e a outras entidades da proteção civil para terem o mesmo equipamento e haver redundância ao Siresp financiando com o PRR comunicações via satélite (starlink)“, explicou. Já ao nível da energia a ideia será “ajudar a aquisição de baterias, geradores e painéis solares em edifícios públicos”, porque ainda “há um conjunto de populações sem energia”.

Por outro lado, haverá um concurso exclusivamente destinado às empresas nas regiões onde foi decretado o estado de calamidade ou de contingência, no âmbito do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), gerido pelo Banco de Fomento, que terá mais um reforço, desta feita de 150 milhões, acrescentou Hélder Reis, numa referência ao anúncio feito no dia anterior pelo ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, no decurso de uma visita à Marinha Grande. O secretário de Estado do Desenvolvimento Regional fez questão de sublinhar que “problemas idênticos serão tratados de forma idêntica”

Hélder Reis sublinhou ainda que só após um levantamento dos custos por setores, de forma detalhada é que será possível entregra o pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade, mas alertou para a tendência de “olhar para a União Europeia como a salvadora”, porque nos incêndios de 2017, quando os prejuízos ascenderam a 1.458 milhões de euros Portugal recebeu apenas 50 milhões do Fundo de Solidariedade.

