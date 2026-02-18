Mau tempo em Marrocos atrasa produção na Autoeuropa

As tempestades que atingiram o norte de África levaram ao encerramento, durante dois dias, do porto de Tânger, em Marrocos, interrompendo o escoamento de componentes destinados à Europa, incluindo Portugal e a Autoeuropa. O mau tempo acabou por provocar uma quebra de 13% na produção em janeiro, face ao período homólogo, para um total de cerca de 13,3 mil viaturas, avança o Jornal Económico (acesso pago) e o Jornal de Negócios (acesso pago).

As peças, produzidas em território marroquino, saem da fábrica e seguem até Tânger, onde atravessam o estreito de Gibraltar de ferry até Algeciras e percorrem depois mais de 600 quilómetros por estrada até Palmela, onde se situa a fábrica da Volkswagen Autoeuropa. Em causa estão componentes essenciais para os bancos do Volkswagen T-Roc, sem os quais não é possível concluir o fabrico dos automóveis.

“Estão a chegar agora” os componentes, disse fonte oficial da Autoeuropa ao Jornal Económico. A fábrica vai agora acelerar para “fazer a recuperação” da produção.

Os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) na segunda-feira revelam uma quebra de 7,8% na produção de veículos para 21.746 unidades. Um recuo explicado pela redução na fábrica de Palmela, já que a Stellantis, em Mangualde, acelerou no primeiro mês do ano, alcançando 7.498 viaturas produzidas, uma subida de 2,5%.